Daniela Rodrice habló de lo difícil que le fue enfrentar y reconocer que tenía problemas de ansiedad, pues desde los 12 años comenzó a percibir los síntomas.

‘La chika’ fue al podcast ‘Se regalan dudas’, en donde reconoció “yo creía que todos vivían en el infierno de la ansiedad, que era normal”, hasta que sus papás la llevaron al psicólogo.

Compartió que sus papás la llevaron al psicólogo cuando vieron problemas alimenticios en ella, sin embargo, Daniela Rodrice dijo que no fue lo indicado, pues no la ayudó.

Con problemas de ansiedad y alimenticios, Daniela Rodrice decidió irse de su casa para poder lidiar con sus problemas sola, aunque durante un año vivió con su novio, Daniel Santos.

“Por un año me la pasé con el Daniel” aunque tenía su casa, estuvo con él pues " me nivelaba”, asumiendo no estaba preparada para enfrentar la soledad con ansiedad.

Daniela Rodrice platica de sus problemas de ansiedad

Daniela Rodrice ha abordado en distintas ocasiones los problemas de ansiedad que enfrenta, mismos que están acompañados de ataques de pánico y problemas alimenticios.

La creadora de contenido de Mazatlán, Sinaloa, reconoció que aunque su fama en TikTok la hizo tocar fondo, le costó mucho trabajo enfrentar sus problemas de ansiedad.

Compartió a ‘Se regalan dudas’ que fue a los 12 años que ella recuerda comenzó a percibir la ansiedad, sin embargo, pensó que era normal “creí que todos vivían en ese infierno”.

Daniela Rodrice, influencer. (DanielaRodrice / Facebook)

No fue sino hasta años después que sus papás la llevaron al psicólogo cuando percibieron que tenía problemas alimenticios, “pero no funcionó, el tratamiento no era el adecuado”.

Daniela Rodrice dijo que a sus ahora 25 años fue que habló por primera vez del tema, diciendo que Yuya y Werevertumorro se volvieron su familia, pues se sentía sola en su adolescencia.

Tras las declaraciones que anteriormente hizo en Pinky Promise, dijo que su mamá habló con ella y le pidió perdón por no haberla podido ayudar y por no estar.

“No es tu culpa, ni yo sabía que es lo que me pasaba, no es culpa de nadie”. Daniela Rodrice, creadora de contenido.

Daniela Rodrice se mudó a su propia casa pero no pudo enfrentar la soledad

Daniela Rodrice dijo que con ayuda de sus papás logró comprarse una casa, sin embargo, sus problemas de ansiedad no le permitieron enfrentarse sola en el espacio

Advirtió “mamá, hola te vas a enterar pero, estuve un año viviendo con el Daniel (su sugar)”, pues dijo que su ansiedad no le permitía vivir completamente sola.

Sugar de Daniela Rodrice (Especial)

Daniela Rodrice reconoció que fue un error irse sola sin un tratamiento médico, pero que tomó la decisión para no perjudicar a su familia con su situación mental.

“Con mis papás me la pasaba en mi cuarto sola, pero no fue lo mismo cuando me fui a mi casa, ahí sí estaba completamente sola, le habla a La Nairobis para que se fuera a cenar y a sentar nomás a ver la tele conmigo, aunque no habláramos nada”. Daniela Rodrice, creadora de contenido.

Sin embargo, dijo que tras el tratamiento mental con una neuropsicóloga que está llevando ya le dura más “la batería social y me encanta estar sola completamente”.

Su psicólogo le dijo que vivía en un ataque de pánico todo el día, esto tras la fama que logró en TikTok.

Daniela Rodrice contó que luego de su fama en TikTok y a que aún no podía manejar su ansiedad rechazó muchos proyectos, “no me sentía capaz, no podía aceptarlo”.