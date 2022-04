Mariana Rodríguez pidió no ser juzgada por su posición social y que se deje de estigmatizar a las mujeres por ello, pues señaló que eso no hace “malas” a las personas o insensibles.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez, titular de la oficina AMAR a Nuevo León, compartió una reflexión donde se dice que las mujeres deben dejar de ser juzgadas por su posición social.

“Por favor dejemos de estigmatizar a las mujeres que tienen una posición social distinta a la nuestra, eso no las convierte en malas personas o en seres insensibles”. Comentario compartido por Mariana Rodríguez

La también esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, compartió esa publicación que dice que las mujeres deben estar unidas sin juzgar a ninguna porque “juntas somos más fuertes, más capaces y tenemos más amor”.

En otra historia que compartió, Mariana Rodríguez mostró un mensaje donde se señala que ella como “primera dama” de Nuevo León corre el mismo riesgo que todas las mujeres de ser víctima de violencia.

Historia de Mariana Rodríguez (Instagram)

“Desde su privilegio no conoce el miedo”, le reprochan a Mariana Rodríguez

Lo anterior sucede luego de que este viernes 22 de abril, durante las protestas por justicia para Debanhi Susana Escobar , le reprocharon a Mariana Rodríguez que desde su posición de privilegio no conoce el miedo de ser mujer.

En videos difundidos por redes sociales se escucha que mujeres que asistieron a las protestas por Debanhi le dicen: “Mariana no es aliada, es privilegiada”.

Durante la marcha de ayer, Samuel García salió a enfrentar a las mujeres que se manifestaron y quiso justificar la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos en Nuevo León y de sus acciones para combatir la violencia de género.

En ese mismo momento, las mujeres cuestionaron tanto a Samuel como a Mariana Rodríguez que desde su privilegio no conoce el miedo y pusieron como ejemplo que temen por sus hijos cuando van a la escuela o al utilizar el transporte público.

Ninguno de los dos funcionarios tuvieron palabras para responder ese reclamo.

Otro comentario compartido por Mariana Rodríguez afirma que no por ser “privilegiada” no tiene miedo y que la están tratando como si no fuera una mujer.

“Acaso ser privilegiada te quita el miedo o el peligro que todos los demás tenemos? O el derecho de ser aliada por ser privilegiada? No lo creo”. Comentario compartido por Mariana Rodríguez

Ese comentario afirma que se está atacando a una mujer que “no ha hecho nada”.

Protestas por justicia para Debanhi Escobar enmarcan reclamos a Mariana Rodríguez

El viernes 22 de abril, al día siguiente de que Debanhi Escobar fue encontrada muerta en una cisterna del Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, se realizaron varias protestas por justicia.

Un contingente llegó al Palacio de Gobierno y con el grito de “¡cómplices!”, responsabilizaron a la administración de Samuel García de la violencia contra las mujeres.

En la Fiscalía estatal, las mujeres realizaron pintas y rompieron cristales con las frases “Nos están matando”, “feminicidas” y “quiero llegar a mi casa con vida”.

Debanhi Susana Escobar fue reportada como desaparecida la madrugada del 9 de abril; 13 días después, hallaron su cuerpo cerca de dónde fue vista por última vez, por el Motel Nueva Castilla.