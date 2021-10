Daniela Rodrice revela a qué se dedicaba antes de ser influencer (VIDEO)

Daniela Rodrice reveló a qué se dedicaba antes de ser influencer, en una entrevista con el comediante Ray Contreras para su canal de YouTube.

Confesó que trabajó desde los doce años y su labor la forjó como mujer.

Daniela Rodrice revela que fue cajera

La también youtuber confesó al comediante, que fue cajera desde niña, “Yo era cajera, yo era cajera de la empresa familiar”, expuso.

Asimismo, explicó que le impusieron el trabajo desde joven, “Yo era esa niña a la que le dicen ‘Tú vas a hacer esto en la vida, no hay de otra tú vas a ser esto”, dijo.

“Entonces yo veía la lista de las carreras, no puedo decir el nombre de las universidades, pero una peorcita porque en Mazatlán no hay otra cosa”, contó Daniela Rodrice.

“Veía una lista de las carreras y decía ‘¿En qué me tengo que esforzar menos?’, mercadotecnia, dije”, agregó entre carcajadas.

Daniela Rodrice cuenta cómo fue trabajar de cajera

La influencer contó también una serie de anécdotas que vivió cuando trabajó en el negocio de su familia.

“Yo era cajera de ahí de la empresa de mis papás, pero desde chiquita, ahí vendiendo tornillos y demás, ya ves que en la primaria era de ‘No, pues de aquí nos vamos a Burger King y pues yo tenía que trabajar”, narró.

“Una niña de doce años decía ‘No, es que tengo que ir a trabajar’ y estaba yo en la caja, y ahí me forjé, con puro albañil, de ahí viene esa fuerza, de trabajar de cajera”, añadió.

Explicó que el trabajo era difícil, debido a la convivencia con todo tipo de personas y el machismo por el giro del negocio.

“El servicio al cliente es complicado, además es con puro macho, que ve a una mujer y dice ‘Ay no, no me va a atender bien’”, relató.

“No y luego terminaba desgreñando gente, era un cuadrito como de casa de arresto, que no se ve para afuera, entonces solo salía la mano”, contó.

“Pero luego se asomaban y decían ‘Ay, que bonita la cajera’ y salía la personalidad y yo ‘Bonita tu pu…’”, continuó.

La youtuber, que se hizo popular por su carisma y célebres frases como “Yo quisiese pero no pudiese”, relevó también que, durante su labor fue víctima de acoso en distintas ocasiones.

“Es que era puro hombre y yo nomas en la caja, me veía así muy mona con mi pelo rosa y dos chonguitos y pensaban ‘Esta ahorita me la deste’ y nombre, no”, dijo con el humor que la caracteriza.

“Es un arte”, dijo también Daniela Rodrice sobre “desgreñar albañiles”; “Es que uno tiene ansiedad y, el estar expuesta a gente todos los días y te quieran ningunear” agregó para concluir.

Mientras tanto, Daniela Rodrice continúa trabajando y compartiendo, en redes sociales, su día a día con más de 1 millón de seguidores.