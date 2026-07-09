La cuenta oficial de Pati Chapoy en X, antes Twitter, fue suspendida durante la madrugada de este jueves 9 de julio, luego de la controversia generada por los comentarios realizados por Pedro Sola en el programa Ventaneando sobre los perros y su deseo de querer envenenarlos.

Hasta el momento, Pati Chapoy no ha emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido en su cuenta de X; asimismo, la plataforma tampoco ha explicado las razones de la suspensión.

¿Por qué suspendieron la cuenta de Pati Chapoy en X?

La polémica comenzó después de que Pedro Sola expresara al aire que deseaba arrojar carne envenenada a perros y dar balazos a los dueños que permanecen en espacios públicos, acto seguido, Pati Chapoy comenzó a reírse de los comentarios de su compañero.

Sus declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron tanto al conductor como al programa de normalizar el maltrato animal; un día después, el presentador ofreció una disculpa pública por sus palabras.

Cuenta de X de Pati Chapoy es suspendida tras comentarios de Pedro Sola sobre los perros que incitan al maltrato animal (Especial )

Aunque la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy ocurrió pocas horas después de la controversia, X no ha confirmado si la medida está directamente relacionada con las denuncias realizadas por usuarios tras la emisión de Ventaneando, pues al intentar ingresar al perfil de Pati Chapoy únicamente aparece el aviso de que la cuenta fue suspendida, sin ofrecer mayores detalles.

Mientras tanto, el caso continúa generando conversación en redes sociales, donde activistas y defensores de los derechos de los animales han condenado los comentarios emitidos en televisión por Pedro Sola en un programa como Ventaneando, que es visto por millones de personas en el país.

Asimismo, se han ido en contra de Pati Chapoy al apoyar las ideas y comentarios de Pedro Sola; incluso en una entrevista próxima a estrenarse con la conductora, el perfil del medio escucha_mx, se ha llenado de comentarios negativos sobre su persona.

En la Ciudad de México, promover o incitar al maltrato animal puede derivar en sanciones penales cuando las conductas se traducen en actos de crueldad contra los animales, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuenta de X de Pati Chapoy es suspendida tras comentarios de Pedro Sola sobre los perros que incitan al maltrato animal (Especial )

Cuenta de X de Pati Chapoy es suspendida tras comentarios de Pedro Sola sobre los perros que incitan al maltrato animal (Especial )