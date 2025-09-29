Alexis Ayala -de 60 años de edad- está en medio de la controversia por las recientes declaraciones de su exnovia Paty Díaz.

Y es que la actriz y modelo mexicana tuvo que salir a desmentir una historia que Alexis Ayala aparentemente contó de ella en La Casa de los Famosos México 2025.

Responden si Alexis Ayala podría sufrir una demanda por parte de Paty Díaz

En medio de la polémica y las declaraciones de Paty Díaz, surgió la duda de si Alexis Ayala podría enfrentar consecuencias legales.

Y es que, a pesar de que el actor no dio nombres ni datos de su ex, aún así podría afrontar una demanda si Paty Díaz así lo desea.

¿Quién es Paty Díaz? Exnovia de Alexis Ayala que lo acusó de amenazarla de muerte

La abogada y creadora de contenido Marce Torres dio respuesta a la polémica del momento por Alexis Ayala.

De acuerdo con lo que explicó, en la ley se especifica que, pese a no haber revelado el nombre de Paty Díaz, sí dio otros datos que permitieron contextualizar que su anécdota trataba de su ex.

Esto implica que sí hay un daño moral en contra de la persona de la que se habló, pese no haberla mencionado directamente.

Del mismo modo, y centrada más en las declaraciones de Paty Díaz, donde desmiente al actor y ella dijo haber sido víctima de violencia, aseguró que podría proceder.

Esto con el código penal del 2005, año en el que habría ocurrido el altercado en la entonces pareja.

¿Qué dijo Alexis Ayala de Paty Díaz? Relató parte de su relación en La Casa de los Famosos México 2025

Fue durante una plática en La Casa de los Famosos México 2025 que Alexis Ayala recordó una situación que vivió con una de sus ex parejas.

Como ya se ha comentado, el actor no dio el nombre, pero sí contó que cambió las chapas de su casa y que en medio de la discusión lo empujó, por lo menos, tres veces.

En aquel momento, dentro del reality show, Alexis Ayala no quiso entrar en detalles, asegurando que no valía la pena mencionar a la persona.

Motivo por el que, tiempo después, Paty Díaz salió a dar su versión de lo ocurrido.

Todo esto mientras el actor sigue dentro de La Casa de los Famosos México 2025. Ahora es cuestión de tiempo para que salga y dé declaraciones al respecto.

Pues, como es costumbre, una vez los habitantes salen del programa se enteran de todo lo que estuvo pasando en el exterior mientas ellos estaban incomunicados.