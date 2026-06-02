Concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México en CDMX termina con 12 menores detenidos por reventa de boletos y ya contaban con antecedentes por venta ilegal de entradas.

El viernes 29 de mayo fue el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 15 personas por revender boletos.

Autoridades realizaron un dispositivo de seguridad para evitar la reventa de boletos en la inmediaciones del recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Detiene a 12 menores en el concierto de Christian Nodal por reventa de boletos

La SSC detuvo a 15 personas afuera de la Plaza de Toros México por su presunta participación en la venta ilegal de boletos, los cuales ofrecían con precios diferentes a la taquilla.

12 de los detenidos eran menores de edad y fueron puestos a disposición del juez cívico, quien definirá la sanción correspondiente.

Después de una breve investigación se tuvo conocimiento que 11 de los detenidos ya contaban con diversas presentaciones al juez cívico por reventa de boletos en diferentes eventos.

Christian Nodal filtra la lista de canciones de su nuevo álbum (@nodal / Instagram )

¿Cuál es la sanción por revender boletos en la CDMX?

Ley para la celebración de espectáculos públicos en la CDMX prohibe la venta de boletos en vía pública o alterar el precio ya establecido en taquilla.

Quienes incurran a vender boletos en vía pública deberán pagar multas que van desde los 234 mil 620 pesos y hasta los 469 mil 240 pesos.

Las autoridades podrían imponer entre 25 y 36 horas de arresto; quienes vuelvan a incurrir en la falta podrían pagar una multa de más de 469 mil pesos.