El productor musical Jaime González, padre de Christian Nodal, aseguró que posee los derechos sobre el nombre artístico del cantante, argumentando que él fue quien impulsó su carrera desde sus inicios.

Jaime González explicó que el contrato con JG Music sigue vigente y que el asunto está en manos de abogados.

Aunque expresó disposición para disolver el acuerdo si Christian Nodal lo solicita, aclaró que las canciones no le pertenecen.

El conflicto legal también involucra a Universal Music, que investiga posibles irregularidades en la relación laboral.

Jaime González revela por qué es dueño del nombre de Christian Nodal

Durante un encuentro con los medios, Jaime González reveló que continúa vigente el contrato con Christian Nodal y que el asunto estaba en manos de sus abogados.

Jaime González aclaró que él tiene los derechos sobre el nombre artístico de Christian Nodal, porque él fue quien invirtió y creó la carrera del cantante.

Jaime González Terrazas, papá de Christian Nodal (Instagram/@jgmusical)

“Siempre los he tenido yo porque yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso” Jaime González

Christian Nodal debutó en la música cuando tenía 17 años y firmó con la disquera Universal Music en 2016, con quien actualmente enfrenta un pelito legal.

Papá de Christian Nodal está dispuesto a romper su contrato con él

Jaime González expresó que está dispuesto a disolver su contrato con Christian Nodal, cuando él lo decida.

“Puede que me marque y nos liberamos cuando él quiera, yo no tengo ningún problema”, expresó el papá de Christian Nodal.

El papá de Christian Nodal mencionó que estaba dispuesto a conversas con el cantante, pues había cariño de por medio.

Christian Nodal y Jaime González podrían llegar a un acuerdo por el nombre

Jaime González reveló que ya están en pláticas por el derecho de su nombre y aclara que las canciones del intérprete no lo pertenecen, ya que no es el autor.

Además del pleito por obtener los derechos de su nombre y carrera, Christian Nodal podría peder parte de su discografía si Universal Music comprueba que hubo fraude durante su relación laboral.