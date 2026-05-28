Christian Nodal subió a sus historias de Instagram una foto en compañía de don Ramón y doña Mela, sus abuelos maternos.

El tierno encuentro tuvo lugar en medio de tensión y distanciamiento familiar con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, por temas relacionados al control de su nombre artístico.

El cantante musicalizó el momento con el tema “Mama, I´m Coming Home" de Ozzy Osbourne, canción que habla de reconciliación familiar y regresar al hogar tras vivir situaciones complicadas.

Christian Nodal junto a sus abuelos maternos (Instagram | Captura de pantalla)

Disputa legal entre Christian Nodal y sus padres

Este 2026 trascendió que Jaime González renovó los derechos por el control de la marca “Christian Nodal”.

De acuerdo con documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los derechos relacionados con el nombre artístico, la imagen y parte del catálogo musical del cantante serán liberados hasta el año 2036.

En medio de la polémica, Christian Nodal hizo declaraciones igual de escandalosas en las que confirmaba un fuerte distanciamiento con sus padres.

Durante un concierto llegó a decir frases como “la sangre también falla” y “lo que no me podrán quitar es mi voz”.

Christian Nodal refuerza seguridad tras hechos violentos en Zacatecas (Agencia México)

La posesión de la marca obligó al cantante a un cambio a nivel artístico, pues cambió sus redes sociales y registró una nueva marca: El Forajido.

Este último es un apelativo con el que el cantante ha marcado parte de su carrera y promocionado parte de su música.

Del mismo modo, Christian Nodal está a nada de lanzar nueva música, por lo que se espera que lo haga bajo el nombre de “El Forajido” para evitar conflictos legales.

La foto con sus abuelos ha sido una de las pocas apariciones del cantante al ojo público, pues desde hace meses se ha apartado de la cobertura mediática en torno a su marca.