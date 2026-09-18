Carmen Fuentes, exparticipante de MasterChef, denuncia presunta estafa con billetes falsos y pide ayuda

Carmen Fuentes León, mejor conocida como Kemoción por su participación en MasterChef, denunció en redes sociales una presunta estafa con billetes falsos ocurrida en Tijuana, Baja California.

“Ando buscando al hijo de perra que nos dio todos estos billetes falsos” Carmen Fuentes, exparticipante de MasterChef

La creadora de contenido relató que acompañó a un amigo a concretar la venta de un celular cuando dos supuestos compradores le entregaron efectivo apócrifo y escaparon corriendo.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó, por lo que ahora Kemoción busca apoyo para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Kemoción denuncia que su amigo fue víctima de una estafa con billetes falsos

Carmen Fuentes denunció que su amigo cayó en una estafa en Tijuana, Baja California, en las inmediaciones de la Macroplaza cuando se disponía a vender un teléfono celular.

De acuerdo con lo relatado por la exconcursante de MasterChef, su amigo anunció la venta de un celular a través de las redes sociales donde una persona mostró interés.

Acordaron reunirse con los compradores en un espacio público frente a la Macroplaza, a donde Carmen lo acompañó en su camioneta.

“El chisme es que acompañe a un amigo a entregar un teléfono ahí enfrente de la Macroplaza y la interacción estuvo medio rara. Eran dos gueyes (. . .) y pa’ su chinga iba yo y pa’ su chinga vi todo y pa’ su chinga también grabamos” Carmen Fuentes, exparticipante de MasterChef

En el punto de reunión se presentaron dos hombres. Cuando el amigo de Carmen entregó el teléfono celular y comenzó a revisar el dinero recibido -al manipular la esquina de uno de los billetes-, se percató de inmediato de que el efectivo era falso y les reclamó.

Al ser encarados, los dos sujetos se dieron a la fuga corriendo. El amigo de Carmen salió tras ellos a pie portando chanclas (Crocs), mientras que Carmen encendió rápidamente su camioneta e intentó alcanzarlos haciendo una maniobra apresurada.

“Al momento en que mi amigo les entrega el celular se acercan al carro, el hace esto con el billete (jala la esquina de uno de los billetes) y nomas veo que le dice: ¡Oye...!, y pum, que se echan a correr. Mi amigo llevaba Crocs, los correteó” Carmen Fuentes, exparticipante de MasterChef

Sin embargo, los asaltantes corrieron en sentido contrario a la circulación vehicular del bulevar, lo que imposibilitó a Carmen continuar la persecución en el automóvil.

“Yo prendí la camioneta rápidamente, me metí una policiaca, pero pues obviamente es gente que se dedica a esto. Corrieron en sentido contrario de los autos, entonces no había manera de que yo entrara así al bulevar” Carmen Fuentes, exparticipante de MasterChef

Exparticipante de MasterChef pide ayuda para encontrar a los responsables de la estafa con billetes falsos

Tras el fraude, Carmen Fuentes publicó un video en sus redes sociales pidiendo la ayuda de sus seguidores y comunidad en internet para identificar u obtener información sobre los responsables.

Dado que cuenta con una amplia audiencia en redes sociales, confió en que alguno de sus seguidores pudiera reconocer a los dos sujetos que entregaron el dinero falso.

“No se imaginaban. Yo tengo muchos amigos en internet y probablemente alguien de aquí puede que los conozca. Entonces, los encargo, por favor. Ahí traemos un asuntito pendiente de... todo este dinero falso” Carmen Fuentes, exparticipante de MasterChef

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales recibiendo varios comentarios de apoyo y personas que deseaban que encontraran a los responsables.

Hasta el momento se desconoce si el amigo de Carmen Fuentes realizó una denuncia formal ante las autoridades y si ya se tiene alguna información sobre las personas que aparecen en el video.

Cabe recordar que Carmen Fuentes obtuvo el séptimo lugar en la competencia de MasterChef México en su formato 24/7 de TV Azteca.