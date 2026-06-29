Nara Bask, influencer coreana, relató en Instagram cómo terminó pagando casi 49 mil pesos por un servicio de ambulancia y atención médica que califica de estafa en un hospital privado de la Ciudad de México mientras disfrutaba del Mundial 2026.

“Hace unos días, mientras estaba viendo el Mundial, decidí tomarme un shot de tequila para celebrar. De repente me empecé a marear y sentí que se me bajó muchísimo la presión. Mi amigo se asustó y decidió llamar al 911.” Nara Bask

El caso de Nara Bask ha generado indignación entre usuarios que advierten sobre supuestas redes de ambulancias que dirigen pacientes a centros privados con cobros excesivos en la CDMX durante el Mundial 2026.

Influencer coreana denuncia estafa millonaria en hospital de CDMX tras llamada al 911

La joven, identificada como Nara Baasanhuu mejor conocida como Nara Bask, explicó que mientras veía el Mundial 2026 se tomó un shot de tequila en CDMX para celebrar y comenzó a marearse con baja presión.

Su amigo llamó al 911, donde le indicaron que sufría una posible “taquicardia” y que era necesario trasladarla en ambulancia, supuestamente gratuita.

“Por teléfono le dijeron que era necesario que me trasladaran en ambulancia porque supuestamente estaba sufriendo una “taquicardia”. También le dijeron que no nos preocupáramos, que el servicio de ambulancia era gratuito y que me llevarían a un hospital. Además, le comentaron que si íbamos a un hospital público probablemente tendríamos que hacer mucho papeleo y esperar más tiempo, por lo que nos recomendaron un hospital privado porque supuestamente recibiría una mejor atención.” Nara Bask

Le recomendaron un hospital privado de CDMX para evitar trámites y esperas en uno público, argumentando mejor atención, pero al llegar, hicieron firmar al amigo de Nara Bask autorizaciones por urgencia.

Posteriormente Nara Bask y su amigo descubrieron que la ambulancia costó 24 mil pesos, más un depósito de 8 mil y 16 mil 777 por la atención, sumando un total de 48 mil 777 pesos por la emergencia médica en CDMX.

“Cuando llegamos, yo seguía muy mal y prácticamente no estaba consciente de lo que pasaba. Mientras tanto, a mi amigo le hicieron firmar la autorización de mis servicios por tratarse de una supuesta urgencia. Después nos enteramos de que la ambulancia había costado $24,000 pesos. Además, el hospital nos pidió un depósito de $8,000 pesos y posteriormente me cobraron $16,777 pesos por la atención médica. En total terminé pagando $48,777 pesos." Nara Bask

Nara Bask denuncia condiciones insalubres y trato irregular en hospital privado de CDMX

Dentro del hospital, la influencer coreana conocida como Nara Bask reportó condiciones insalubres y trato irregular del personal médico en un hospital privado de CDMX, tales como:

Sábanas con manchas de sangre y fluidos,

Intentos fallidos de canalización por varios doctores que le provocaron dolor intenso

Presencia de cámaras mientras le pedían desvestirse, lo que le generó gran incomodidad pese a que aseguraron no grabar

“Ya dentro del hospital fue cuando empezaron a pasar cosas que me hicieron sentir muy incómoda. Las sábanas de la cama tenían manchas que parecían de sangre y de otros fluidos, como si hubieran sido lavadas pero nunca reemplazadas. Después intentaron canalizarme unos doctores. Entraron 4 al mismo tiempo. Me picaron varias veces sin poder encontrar la vena y terminé llorando del dolor. Al final tuvo que llegar una supervisora para colocarme el suero correctamente. Más tarde incluso me pidieron que me desvistiera mientras había cámaras apuntando hacia la cama. Me aseguraron que no grababan, pero aun así les pedí que las giraran porque me sentía muy incómoda.” Nara Bask

El diagnóstico final fue sorprendente: Nara Bask solo necesitaba descansar y dormir bien, pese al supuesto cuadro grave inicial. “Sinceramente, me sentí estafada”, escribió la influencer coreana en su Instagram, quien invitó a sus seguidores a opinar sobre el caso.

Este testimonio de Nara Bask se suma a denuncias recurrentes en redes sobre ambulancias que operan en coordinación con hospitales privados en CDMX, cobrando precios elevados a pacientes vulnerables, especialmente turistas y extranjeros.

Autoridades han sido alertadas en casos similares, aunque persisten quejas sobre la falta de regulación efectiva.

Usuarios en Instagram recomiendan siempre verificar costos antes de aceptar traslados y, en caso de duda, optar por servicios públicos o confirmar con seguros médicos. Nara Bask llamó a sus seguidores a denunciar este tipo de prácticas para evitar que más personas caigan en ellas.