Aleks Syntek volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar un mensaje en Instagram en el que aseguró que pronto se alejará de México, esta declaración ocurre apenas unos días después de la polémica que protagonizó durante su presentación por el Grito de Independencia.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, Aleks Syntek

¿Por qué Aleks Syntek dijo que se irá de México?

El mensaje de Aleks Syntek llega después de las críticas que recibió por su comportamiento durante el concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

Durante aquella presentación, el cantante interrumpió su repertorio para hablar con el público y cuestionar algunas de las preferencias musicales actuales.

Aleks Syntek publica mensaje en Instagram sugiriendo que se va de México tras polémica del 15 de septiembre (@syntekoficial / instagram )

También reaccionó ante personas que le pedían canciones relacionadas con Juan Gabriel y lanzó comentarios sobre artistas como Bad Bunny.

Posteriormente, Aleks Syntek explicó que su molestia habría surgido porque algunas personas estaban lanzando elotes y cervezas hacia sus seguidores, entre quienes, según afirmó, había familias, niños y adultos mayores. El cantante defendió su reacción y aseguró que su “ira fue justificada”.

Hasta ahora, Aleks Syntek no ha precisado cuándo dejaría México, cuál sería su destino o si se trata de una mudanza definitiva. También prometió regresar al país con “excelentes noticias”, por lo que su publicación deja abierta la posibilidad de que se trate de una ausencia temporal.