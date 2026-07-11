Tras años de distanciamiento, el Rey Carlos III sostuvo un encuentro privado en Highgrove House con el Príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet.

Esta reunión representa el primer contacto presencial del monarca con sus nietos desde el año 2022, marcando un posible punto de inflexión en las tensiones de la familia real británica.

Esto es lo que se sabe sobre el encuentro de Carlos III y Harry en Highgrove House

Carlos III y el príncipe Harry se reencontraron el viernes 10 de julio de 2026, en Highgrove House, la residencia de campo del monarca en Gloucestershire.

Rey Carlos III (DANIEL LEAL / AFP)

En la reunión participaron el rey Carlos III y la reina Camila, quienes recibieron a Harry, Meghan Markle y a sus dos hijos, el príncipe Archie (7 años) y la princesa Lilibet (5 años).

El reencuentro se caracterizó por ser una reunión estrictamente privada y de carácter familiar, sin ceremonias oficiales ni presencia de fotógrafos.

Fue un momento de gran relevancia familiar, ya que marcó la primera vez que el rey veía a sus nietos desde junio de 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Algunas fuentes han señalado que el encuentro fue concebido para que el rey Carlos III pudiera compartir tiempo con unos nietos a los que apenas ha visto crecer.

Muchos interpretan este acercamiento como un posible primer paso hacia la tregua y reconciliación tras años de distanciamiento y tensiones públicas.

Harry había expresado previamente su deseo de reconstruir los lazos familiares, especialmente ante el delicado estado de salud de su padre, quien se encuentra en tratamiento oncológico.

Se ha informado que Harry ha mantenido conversaciones telefónicas frecuentes con el rey en los últimos meses para “tender puentes”.

Pese al encuentro entre encuentro de Carlos III y Harry, siguen las tensiones con el príncipe William

La visita coincidió con la participación de Harry en los Juegos Invictus y se produce en un contexto delicado debido al tratamiento de salud que atraviesa el soberano.

Aunque hubo un acercamiento con el rey, las diferencias entre Harry y su hermano William continúan siendo profundas y no hubo contacto entre ellos durante esta visita.

Se confirmó que el príncipe William no asistió a la reunión, ya que se encontraba en Windsor participando en un partido de polo.

Aunque Camila estuvo presente en la reunión de Highgrove, las fuentes señalan que ella y William aún no perdonan los comentarios de Harry hacia ellos y hacia la princesa de Gales.

Esto luego de que Harry fue muy crítico con Camila en sus memorias (Spare), acusándola de filtrar conversaciones a la prensa.

Desde el Palacio de Buckingham no se han revelado detalles sobre el contenido de las conversaciones ni se han difundido fotografías oficiales, manteniendo el evento dentro de la esfera íntima de la familia.

Durante su estancia en el Reino Unido, Harry y su familia no se alojaron en residencias reales, sino en el palacio de Althorp, la casa familiar de la fallecida princesa Diana.

Aunque el reencuentro entre Carlos III y Harry ha sido catalogado como un gran paso, todavía es pronto para hablar de una tregua auténtica entre los Sussex y el resto de la familia real.

Sin embargo, el hecho de que ambas partes hayan abierto una puerta al diálogo privado representa el avance más significativo en años.