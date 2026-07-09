Tras algunas dudas, Disney ya estrenó en cines de México el live action de Moana, y ahora la pregunta es si tiene alguna escena postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver Moana, así que a continuación te diremos si tiene alguna escena extra por la que valga la pena quedarse en el cine.

Moana (Disney)

¿Moana live action tiene escenas postcréditos?

El live action de Moana no tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir de la sala una vez termine la historia de la película.

Aunque, si bien no tiene escenas extras, durante la parte final de la película se muestran algunas animaciones curiosas mientras pasan los nombres de los realizadores, actores y actrices.

Además de que hay una canción interpretada por Dwayne Johnson y Catherine Lagaʻaia, por si la quieres escuchar, la cual suena bien.

Fuera de esto no hay nada extra en la película, ni siquiera alguna cosa que apunte a una posible secuela, más si tomamos en cuenta que la versión animada ya tiene dos películas.

Todo indica que Disney no quiso apostar alto por este filme , así que fue mejor omitir cualquier pista a la segunda parte.

Moana (Disney)

¿Por qué Moana live action no tiene escenas postcréditos?

No hay una razón como tal por la que Moana live action no tiene escenas post créditos, todo indica que simplemente la película no fue pensada para albergar una secuencia extra.

Pues la versión animada de Moana tampoco tenía escenas extras, así que era innecesario agregar una al live action, a pesar de que ya se tiene una secuela de la franquicia que salió en 2025.

Además, también está el hecho de que las escenas postcréditos ya no son tan relevantes en este momento en el mundo del cine ni con los espectadores en general.

Esto se debe a que la misma Disney quemó la idea durante varios años, provocando que varios de estos extras no llegaran a ningún lugar, sobre todo en tiempos recientes.