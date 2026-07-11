Prepárate para el concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 11 de julio.

Caifanes interpretará sus mejores éxitos en una inolvidable presentación en CDMX.

Setlist del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo con sus más recientes presentaciones, Caifanes en el Estadio GNP Seguros tocaría este setlist:

Debajo de tu piel

Thunderstruck

Amanece

Detrás de ti

Para que no digas que no pienso en ti

Miedo

Miércoles de ceniza

Viaje astral

Vamos a hacer un silencio

Los dioses ocultos

Y caíste

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Nubes

Viento

No dejes que...

Perdí mi ojo de venado

Afuera

Himno nacional mexicano / Sax Solo

Aquí no es así

Pachuco

Te lo pido por favor

La negra Tomasa

La célula que explota

Caifanes (Instagram | @caifanesmex)

Horario del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros

Así quedó el horario del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros para el 11 de julio:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

La banda liderada por Saúl Hernández es una de las más importantes del rock mexicano.

Sus canciones son clásicos que han marcado generaciones, por lo que hay altas expectativas por su presentación en uno de los recintos más icónicos de la Ciudad de México.

Caifanes (Edgar Negrete Lira / CUARTOSCUTRO / Edgar Negrete Lira)

Telonero para el concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún telonero para el concierto de Caifanes del 11 de julio.

La banda será la protagonista de su show con un setlist que promete poner a cantar a todo el público.