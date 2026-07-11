Prepárate para el concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 11 de julio.
Caifanes interpretará sus mejores éxitos en una inolvidable presentación en CDMX.
Setlist del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros
De acuerdo con sus más recientes presentaciones, Caifanes en el Estadio GNP Seguros tocaría este setlist:
- Debajo de tu piel
- Thunderstruck
- Amanece
- Detrás de ti
- Para que no digas que no pienso en ti
- Miedo
- Miércoles de ceniza
- Viaje astral
- Vamos a hacer un silencio
- Los dioses ocultos
- Y caíste
- Cuéntame tu vida
- Mátenme porque me muero
- Nubes
- Viento
- No dejes que...
- Perdí mi ojo de venado
- Afuera
- Himno nacional mexicano / Sax Solo
- Aquí no es así
- Pachuco
- Te lo pido por favor
- La negra Tomasa
- La célula que explota
Horario del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros
Así quedó el horario del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros para el 11 de julio:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
La banda liderada por Saúl Hernández es una de las más importantes del rock mexicano.
Sus canciones son clásicos que han marcado generaciones, por lo que hay altas expectativas por su presentación en uno de los recintos más icónicos de la Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros
Hasta el momento, no se ha anunciado ningún telonero para el concierto de Caifanes del 11 de julio.
La banda será la protagonista de su show con un setlist que promete poner a cantar a todo el público.