Debido a lo que se ha descrito como un "un fallo informático“, una cadena de radio británica cometió un grave error debido a que “declaró muerto” al rey Carlos III.

De acuerdo con los reportes, el error por el anuncio del fallecimiento se dio el martes 19 de mayo entre la 1:58 p.m. y las 5:00 p.m., pero las evidencias ya han sido eliminadas.

Por lo ocurrido, el director de la emisora, Peter Moore, compartió un mensaje en el que ofreció una disculpa a la familia real y a toda la población que pudo resultar afectada.

Carlos III del Reino Unido (Alessandra Tarantino / AP)

Estación de radio británica se disculpa por anunciar la muerte del rey Carlos III

Mientras el rey Carlos III se encontraba en Irlanda del Norte como parte de sus actividades oficiales, la estación de radio británica, Radio Caroline, emitió un mensaje desconcertante.

Lo anterior debido a que durante la tarde del martes 19 de mayo, la emisora que se fundó en el año 1964 difundió por error la noticia sobre la muerte del Rey Carlos III.

Ante la conmoción que se desató por la equivocación, el director de la estación, Peter Moore, compartió un mensaje en redes sociales en el que reconoció la equivocación y ofreció una disculpa.

“Pedimos disculpas a Su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por cualquier molestia causada” Peter Moore. Director de Radio Caroline

Al pronunciarse sobre el polémico incidente, Peter Moore atribuyó el error a “un fallo informático que se registró en el estudio principal” y del que no agregó mayores detalles.

Además, reportes señalan que no existirían registros sobre la equivocación, pues medios locales refieren que en la web de la estación de radio británica se eliminaron los testigos del momento.

Carlos III y Camila (TOLGA AKMEN / EFE)

Radio Caroline promete seguir dando voz a actividades reales

Al ofrecer una disculpa por el error relacionado con el mensaje equivocado de la muerte del Rey Carlos III, la estación de radio británica, Radio Caroline, se comprometió a cubrir las actividades reales.

“Caroline se ha complacido en transmitir el mensaje navideño de Su Majestad la Reina y ahora también el del Rey, y esperamos seguir haciéndolo durante muchos años más” Peter Moore. Director de Radio Caroline

En su mensaje, Peter Moore recordó que la emisora que dirige ya dio espacio a actividades del tipo como el mensaje navideño de la pareja real, por lo que aseguró que están dispuestos a dar cobertura a la agenda de la corona.

Cabe destacar que Radio Caroline es reconocida por haber sido una emisora que desafió el monopolio de la radiodifusión de la BBC, debido a que surgió con operaciones piratas que se hacían desde barcos.