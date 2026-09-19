La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul incluiría en su lista de invitados a Messi, Emilia Mernes y Lele Pons.

Cada vez salen más información sobre los festejos nupciales que habrá entre la cantante y el futbolista en Argentina.

Esta sería la lista de invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En el programa LAM, la periodista Pilar Smith dio a conocer una lista de invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Según la información revelada, en total serían 300 personas las que asistirían entre futbolistas, músicos e influencers, destacando a:

La invitación contaría con un diseño minimalista con base celeste y una flor de tipo peonia como elemento central.

Boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: lista de invitados incluiría a Messi, Emilia Mernes y Lele Pons (Agencia México)

Todo lo que sabe de boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sería el próximo sábado 19 de diciembre 2026 en un haras llamado El Dok, ubicado en Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires.

En dicho predio se albergaría la ceremonia civil y la fiesta posterior a las nupcias.

Otro de los detalles que se reveló es que Rodrigo de Paul vestiría dos trajes de Dolce & Gabbana en la celebración.

Para evitar que fotos y videos de la boda se filtren, la organización de la boda implementaría medidas para limitar el uso de smartphones en el evento.