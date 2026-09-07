Aseguran que Luis Miguel está muy interesado en conocer a Tini Stoessel, por lo que han acordado reunirse en privado en México.

El periodista Santiago Sposato, durante su programa Ya Fue Todo, aseguró que “por una persona en común”, Luis Miguel contactó a Tini Stoessel. De ser cierto esto, están por protagonizar el encuentro más esperado del espectáculo.

Aunque dijo desconoce el lugar donde se llevará a cabo la reunión, misma que será a puerta cerrada, dejó entrever que ocurrirá durante el tiempo que la originaria de Buenos Aires, Argentina, esté en México.

“No va a estar Luis Miguel en ninguno de los shows de Tini Stoessel, pero se van a juntar a charlar, se van a conocer. Luis Miguel quiso conocer a Tini Stoessel y Tini Stoessel quiso conocer a Luis Miguel” Santiago Sposato, periodista

Cabe mencionar que la intérprete, como parte de su gira FUTTTURA World Tour 2026, programó tres conciertos en el país:

El primero se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre en Guadalajara

Este 4 de septiembre se presentará en Arena CDMX

El próximo 7 de septiembre pondrá a vibrar la Arena Monterrey

Por su parte, Luis Miguel volverá a viajar de Madrid a México, luego de filmar un comercial para celebrar los 100 años de Coca-Cola.

El nuevo comercial de Luis Miguel y Coca-Cola. (@luismiguel)

¿Por qué Luis Miguel quiere conocer a Tini Stoessel?

Santiago Sposato no se guardó nada. De acuerdo con periodista, Luis Miguel se enteró de los conflictos por temas financieros que Tini Stoessel tiene con su padre, el productor Alejandro Stoessel.

Debido a que Luis Miguel atravesó por una situación similar con Luisito Rey, se sintió plenamente identificado, por lo que pretendería aconsejar a la cantante.

“Por todo lo que le sucedió a Tini Stoessel con la familia en la parte financiera, hubo una persona importantísima que empatizó mucho con su situación, y por una persona en común, se comunicó con ella empatizando, como les dije recién, porque se sintió muy identificado. Esta persona es nada más y nada menos que Luis Miguel” Santiago Sposato, periodista