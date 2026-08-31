Antonela Roccuzzo es una empresaria, modelo e influencer argentina, originaria de Rosario, Santa Fe. Es reconocida internacionalmente por su trayectoria en la industria de la moda y por su matrimonio con el futbolista argentino Lionel Messi, con quien tiene tres hijos.

En los últimos años, Antonela Roccuzzo ha construido una carrera propia como figura pública y empresaria, además de colaborar con reconocidas marcas de moda y belleza.

¿Quién es Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo nació en Rosario, Argentina, y creció en una familia dedicada a los negocios. Desde joven estuvo vinculada con el deporte, pues practicó gimnasia rítmica durante varios años.

Su relación con Lionel Messi comenzó durante su infancia y posteriormente ambos retomaron su vínculo cuando eran adultos. La pareja se casó por lo civil el 30 de junio de 2017, en Rosario.

Además de su faceta familiar, Antonela Roccuzo se ha consolidado como empresaria y referente de moda, con colaboraciones para marcas internacionales y proyectos propios.

¿Qué edad tiene Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo nació el 26 de febrero de 1988 en Rosario, Argentina. En 2026 tiene 38 años.

¿Antonela Roccuzzo tiene hijos?

La empresaria argentina, Antonela Roccuzzo está casada con Lionel Messi. Además, tiene tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro Messi.

¿Qué estudios tiene Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo estudió Odontología en la Universidad Nacional de Rosario, aunque posteriormente decidió cambiar de carrera. Posteriormente, comenzó sus estudios en Comunicación Social, pero tampoco concluyó esta licenciatura. Finalmente se trasladó a Barcelona para acompañar a Messi y enfocarse en su vida personal y profesional.

¿En qué ha trabajado Antonela Roccuzzo?

La trayectoria profesional de Antonela Roccuzzo se ha desarrollado en la moda, modela, negocios y las redes sociales. En 2017, se asoció con Sofía Balbi, esposa del futbolista Luis Suárez, para abrir una boutique de la marca argentina de calzado Sarkany en Barcelona. El establecimiento cerró dos años después.

En cuanto al modelaje, la argentina ha participado en campañas con firmas como Adidas, Alo Yoga y Ricky Sarkany, también ha trabajado con la diseñadora Stella McCartney.

Además, Antonela Roccuzzo participa en actividades filantrópicas y ha colaborado con organizaciones como UNICEF y Special Olympics.