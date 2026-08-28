Tini Stoessel vuelve al centro de la polémica, ahora por la supuesta decisión que tomó alrededor de su boda con Rodrigo De Paul.

Yanina Latorre reveló mediante el programa “Sálvese quien pueda” que Tini Stoessel no se casará con el futbolista por la vía civil y religiosa.

“Te cuento lo que me dijeron hoy de Tini. Sí, primero, la persona con la que hablé del entorno de Tini me dice: ‘Nunca se ha hablado de un prenupcial’” Yanina Latorre

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tendrán una boda simbólica

De acuerdo con la periodista Yanina Latorre, no se trata de legalizar la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, sino de ”celebrar el amor”.

Por ello, la pareja unirá sus vidas a través de una ceremonia simbólica.

“No se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. Eso cambia las cosas. Otra historia. Otro tipo de papeles. O sea, no es un casamiento, es una celebración del amor” Yanina Latorre

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se van a casar (@tinistoessel / Instagram)

Por otro lado, dijo desconocer si los padres de la cantante estarán presentes.

“No se van a casar por iglesia, entonces, nunca existió la charla de Tini con los padres porque ellos no van a firmar nada legal” Yanina Latorre

Tal declaración hace referencia al rumor que ha circulado en días anteriores, este asegura que Alejandro Stoessel le pidió a su hija casarse por bienes separados , ya que perdería el control total de sus cuentas.

Boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tiene fecha

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán presuntamente el 18 o 19 de diciembre de 2026.

Vía redes sociales, Tini Stoessel mostró su anillo de compromiso y aseguró a sus seguidores que compartiría la organización del gran día.

Tras asegurar que su sueño está por hacerse realidad junto al amor de su vida, viajó a París para realizar pruebas de vestido.

Sus fans están confundidos. Dieron por hecho que la celebración se llevaría a cabo en la iglesia, incluso por vía civil, lo que Yanina Latorre asegura no pasará.