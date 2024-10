¿Dónde ver la película Romper el Círculo en streaming? La cinta se estrena en octubre en varias plataformas.

El jueves 8 de agosto llegó a las carteleras de México la esperada cinta Romper el Círculo, protagonizada por la actriz Blake Lively, de 37 años de edad.

¿No pudiste ir al cine para verla? Por fin podrás disfrutarla en la comodidad de tu casa, pues Romper el Círculo por fin se estrenará en varios servicios de streaming.

A continuación te decimos en qué plataformas está disponible Romper el Círculo y cuánto te costará verla.

Max estrenará Romper el Círculo en su catálogo de octubre

La plataforma de streaming Max, que tiene un precio de 199 pesos mensuales en México, estrenará la película Romper el Círculo en su catálogo de octubre.

A través de X, la cuenta oficial de Max confirmó que Romper el Círculo podrá verse a partir del viernes 11 de octubre.

Romper el Círculo en Max (@StreamMaxLA)

Romper el Círculo ya está disponible en estas plataformas de streaming

El mes de octubre comenzó y con él ha llegado a las plataformas de streaming la película Romper el Círculo.

Ante el éxito que tuvo en las taquillas, Romper el Círculo se estrenó en varias plataformas de streaming con un precio de 99 pesos.

Amazon Prime Video

Apple TV

YouTube

Romper el Círculo (Sony Pictures)

¿De qué trata la película Romper el Círculo?

Romper el círculo (It Ends With Us) narra la historia de Lily Bloom (Blake Lively), una joven que se muda a Boston para empezar una nueva vida y abrir una floristería.

Allí conoce a Ryle Kincaid, personaje interpretado por Justin Baldoni -de 40 años de edad- un neurocirujano exitoso y carismático con quien inicia una intensa relación.

Aunque Ryle parece ser el hombre ideal, Lily comienza a descubrir aspectos oscuros de su personalidad que la hacen cuestionar su relación.

Aún más cuando se enfrasca en una relación tóxica y llena de violencia física y psicológica.