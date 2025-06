El juez Lewis J. Liman, desestimó la demanda presentada por Justin Baldoni -de 41 años de edad- contra Blake Lively y Ryan Reynolds.

La demanda acusaba a Blake Lively -de 36 años de edad- y a Ryan Reynolds de extorsión, difamación e invasión de la privacidad; ahora, meses después, ésta fue rechazada.

¿Por qué la demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds fue rechazada?

De acuerdo a lo emitido por el juez, se determinó que Justin Baldoni y su equipo no lograron demostrar las acusaciones en contra de Ryan Reynolds -de 48 años de edad- y Blake Lively.

Justin baldoni habría demandado a los acusados por 400 millones de dólares (8 mil 080 millones de pesos), en relación con la película It Ends With Us (Romper El Círculo).

Asimismo, la demanda de Justin Baldoni contra The New York Times por 250 millones de dólares (5 mil 037 millones de pesos), también fue rechazada.

Justin Baldoni / Blake Lively (especial)

Justin Baldoni aún puede reformular las acusaciones contra Blake Lively y Ryan Reynolds antes de esta fecha

A pesar de que la demanda contra Blake Lively y Ryan Reynolds fue rechazada, el juez permitió que Justin Baldoni y su equipo puedan reformar las reclamaciones por incumplimiento de pacto implícito con el contrato hasta el 23 de junio de 2025.

Es así que Justin Baldoni podrá presentar una versión revisada y mejor fundamentada de la demanda.

Romper el Círculo con Blake Lively y Justin Baldoni (Nicole Rivelli/Sony Pictures / AP / AP)

Abogados de Blake Lively reaccionan a la demanda desestimada de Justin Baldoni en su contra y en contra de Ryan Reynolds

El equipo legal de Blake Lively celebró el rechazo de la demanda de Justin Baldoni en contra de la actriz y de Ryan Reynolds.

Los abogados, Esra Hudson y Mike Gottlieb, lo consideraron como una “victoria total” y una “reivindicación completa” para Blake Lively, Ryan Reynolds y todos los implicados:

“El fallo de hoy es una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, así como para todos aquellos a quienes Justin Baldoni y las partes de Wayfarer arrastraron en su demanda en represalia, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times” Abogados de Blake Lively

Asimismo, mencionaron que la demanda era un “fraude”; demostrándose en la falta de pruebas en contra de los acusados e indicaron que buscarán honorarios legales y daños triples contra Justin Baldoni y su equipo:

“Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de 400 millones de dólares era un fraude, y el tribunal lo vio con claridad. Esperamos la siguiente fase, en la que se buscará el reembolso de honorarios legales, daños triplicados y daños punitivos.” Abogados de Blake Lively