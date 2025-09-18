Belinda -de 36 años de edad- se lesionó la rodilla y revela si dejará Mentiras All Stars, uno de los proyectos más importantes de la cantante.

El jueves 18 de septiembre, Belinda reveló a sus fans que había sufrido una grave lesión en el menisco.

¿Belinda dejará Mentiras All Stars? Esto dijo tras lesionarse la rodilla

Belinda compartió una historia en Instagram donde muestra su rodilla con el texto: “Menisco roto”.

Una de las lesionas más comunes en las rodillas son los desgarres en el menisco, el cual es un cartílago en forma de ‘C’ que amortigua el roce entre la tibia y el fémur.

Belinda sufrió una lesión en la rodilla (Instagram/@belindapop)

Tras la lesión de Belinda, sus fans comenzaron a cuestionarla si podrá seguir con sus proyectos.

Ya que en octubre inician las funciones de Belinda en Mentiras All Stars y hay quienes temían que la cantante cancelara su participación.

Ante esta situación, Belinda aclaró que seguirá en la obra Mentiras All Stars.

“Para todos los que preguntaban si estaré en las funciones de mentiras, la respuesta es: sí, claro. Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí. Belinda

Belinda expresó que Mentiras All Stars es un proyecto muy importante para ella, por lo que ni su lesión la detendrá para seguir trabajando .

“Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones” Belinda

Belinda sí estará en Mentiras All Stars (Instagram/@belindapop)

Belinda asegura que ni su rodilla impedirá que dé funciones en Mentiras All Stars

La agenda laboral de Belinda está llena y Mentiras All Stars es su proyecto más cercano, pero ella promete dar las mejores funciones para su público.

“Daré mi cien en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses. Los amo mucho y gracias por todos los mensajitos de amor y apoyo”, expresó Belinda en Instagram.

También, agradeció a sus fans por mandarle mensajes de apoyo tras su lesión.

La cantante tendrá que reposar por algunos días para que su lesión en la rodilla sane.

Sin embargo, Belinda no reveló si su lesión es tan grave que necesite cirugía en el futuro.

Mentiras All Stars inicia funciones el 3 de octubre y tiene prevista ocho fechas en la CDMX en el Centro Cultural Teatro 1.

Belinda compartirá escenario con Mariana Treviño, de 47 años de edad, con quien participó en la serie.