Belinda -de 36 años de edad- compartió cómo fue que descubrió que Bad Bunny ha sido su fan desde su infancia.

Una fotografía que se hizo viral mostró a Bad Bunny -de 31 años de edad- con un disco de Belinda, dejando al descubierto su admiración desde niño.

Belinda revela cómo fue enterarse de que Bad Bunny es su fan desde niño

Belinda compartió su reacción ante las cámaras de Hoy tras hacerse viral una foto de Bad Bunny de niño con discos de ella.

“Sí, sí vi esa foto y me encanta, y me encanta”, sonrió Belinda al saber que Bad Bunny es su fiel admirador desde hace años.

Belinda y Bad Bunny, dos de los cantantes destacados de la música latina, no se habían conocido en persona hasta su reciente encuentro en Puerto Rico.

No obstante, Bad Bunny siempre ha sido fan de Belinda, lo cual se hizo público con una foto de él de pequeño con un disco de Belinda.

Cabe destacar que la admiración de Belinda también ha sido incorporada en algunas canciones de Bad Bunny.

En Perro Negro, canción incluida en su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, Bad Bunny incluye la frase “Enchulá como Belinda”, haciendo referencia a la belleza de la cantante.

Belinda y Bad Bunny (Agencia México)

Belinda le agradece a Bad Bunny llevarla hasta Puerto Rico

Belinda compartió cómo fue que Bad Bunny se acercó para invitarla a su concierto en Puerto Rico.

“Me encantó el concierto, me encanta que se haya acercado a mí, que hayamos tenido este momento tan divertido” comentó Belinda.

Belinda resaltó que gracias a la música fue como conoció por primera vez a Bad Bunny en un lugar tan importante.

Recordemos que Belinda fue una de las invitadas a la residencia de conciertos No me quiero ir de Bad Bunny en Puerto Rico, el pasado 24 de agosto.

La cantante apareció en el escenario para bailar junto al cantante puertorriqueño.