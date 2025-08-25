La residencia que Bad Bunny de 31 años de edad, está teniendo en Puerto Rico, ha atraído a grandes personalidades siendo que hasta Belinda apareció ahí bailando con el ‘Conejo Malo’.

Por la residencia de Bad Bunny que inició en julio y que se extenderá hasta septiembre, Belinda de 36 años de edad, decidió ir al show del cantante en su natal Puerto Rico.

Belinda y Bad Bunny se encuentran con sensual baile en No me quiero ir de aquí

La cantante Belinda y Bad Bunny dieron show en la fecha veinte de la residencia que el cantante está teniendo en Puerto Rico con su No me quiero ir de aquí.

bad bunny cantándole a belinda la canción en donde la menciona es tan correcto 🤌🏻 pic.twitter.com/ALElub2zPT — vale 🏹 (@flawlessbeli) August 25, 2025

Las redes sociales se encuentran enloquecidas luego de que captaron a Belinda bailando con Bad Bunny en Puerto Rico justo en la canción donde él la menciona.

“Bad Bunny cantándole a Belinda la canción en donde la menciona es tan correcto”, fue la forma en que fans de la cantante aplaudieron este encuentro entre ambos.

Belinda y Bad Bunny bailan en la residencia en Puerto Rico. (@betorazcon)

El verso donde Bad Bunny menciona a Belinda forma parte de la canción Perro Negro con Feid, del disco ‘Nadie sabe qué va a pasar mañana’.

En este el ‘Conejo Malo’ habla del encanto de Belinda en el que todos caen, refiriéndose a su belleza y al amor que sus exnovios derrochan por ella.

“Tú tiene’ cara que tiene’ la pussy linda. Que lo’ dejas loco’ enchulao’ como Belinda”. Letra de Perro Negro de Bad Bunny.

Asimismo, se puede ver a Belinda bailar de forma inmediata al ritmo de Bad Bunny con un perreo frente a frente.

Belinda presenta canción de Bad Bunny en su residencia desde Puerto Rico

Belinda y Bad Bunny bailaron parte de la canción Perro Negro en la residencia del cantante en Puerto Rico, pero no fue todo lo que hicieron juntos.

Y es que en ese momento el ‘Conejo Malo’ le pidió a Belinda ir con su DJ a presentar su siguiente tema, lo que enloqueció a sus fans.

Fue así que Belinda presentó “Acho PR” la canción que Bad Bunny tiene con:

Arcangel de 39 años de edad

Ñengo flow de 43 años de edad

De la ghetto de 40 años de edad

Esta canción de Bad Bunny que Belinda presentó con gran euforia forma parte del disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana lanzado en 2023.