La cantante Belinda de 35 años de edad, sorprendió al conectarse en el live de Ternura 68 para cantar como invitada más de la famosa creadora en TikTok.

Durante un live que Ternura 68, de edad desconocida, estaba haciendo, Belinda se conectó y demostró ser fan de Maribel López repitiendo sus icónicas frases.

Belinda entra al live de Ternura 68 en TikTok a cantar “El me mintió” demostrando ser la más fan

Un video del live del 10 de agosto de Maribel López, conocida como Ternura 68, mostró la agradable sorpresa que recibió cuando Belinda entró a su live.

Más allá de las famosas batallas en TikTok, Ternura 68 ha tenido popularidad por sus lives con participación de usuarios de la red social que se conectan para cantar.

Ternura 68, creadora de contenido. (@Maribel Lopez Trejo / Facebook)

Fue así que Ternura 68 fue sorprendida con Belinda conectando a su live no solo para cantar, sino demostrando que es fan de la creadora en TikTok.

El video que fue grabado por fans de Ternura 68 y más tarde compartido por ella misma, demostró que Belinda lanzó un “no mames” cuando la tiktoker la aceptó para entrar al en vivo.

Asimismo, la cantante decidió cantar “El me mintió” su popular interpretación desde que participó en Mentiras, la serie.

Sumado a ello, Belinda dejó ver que estaba nerviosa por estar en el live de Ternura 68, porque es la más fan replicando sus frases como “adelante” y “así es”.

“Me gusta cuando dices ‘así es’ ¡me encanta! Ay, perdón. Estoy nerviosa porque me encanta cuando dices ‘adelante’ ¡Ay, me encantas! Soy tú fan, no sabes cuantas veces te veo, eres icónica“. Belinda, cantante.

La Belinda se unía un live de ternera 68 😭😭😭 pic.twitter.com/Fxu3sGogyB — only_keniaos (@only_afrodit) August 10, 2025

¿Ternura 68 no reconoció a Belinda? Fans tienen dudas porque no se emocionó ni tantito

Belinda se conectó en el live de Ternura 68 para cantar “El me mintió” y demostrar que es fan de la creadora en TikTok, pero ¿no creyó que era real?

Belinda (Agencia México)

El que Ternura 68 recibiera la invitación de Belinda para conectarse en el live de TikTok dejó emocionados a sus fans, pero ¿la creadora no creyó que era la cantante real?

La nula reacción de emoción en Ternura 68 al recibir en el live a Belinda generó dudas, porque sería la primera vez que recibe a alguien famosos en vivo.

Incluso cuando Belinda le dejó ver que era su fan, Ternura 68 se mostró poco emocionada y solo añadió varios “gracias” a sus adulaciones.

Pese a que usuarios creen que Ternura 68 no tenía ni idea de quién era Belinda, la creadora en TikTok sí ancló la participación de Belinda en su feed de la red social.