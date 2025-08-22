Belinda se va de México. En Ventaneando, la cantante reveló la razón por la que dejará el país por más de seis meses.
Todavía no se va de México y Belinda -de 36 años de edad- confesó en entrevista exclusiva para Ventaneando que va a extrañar todo del país.
Belinda se va de México por seis meses y le contó a Ventaneando la razón
En entrevista exclusiva para Ventaneando, Belinda confesó que tiene varios proyectos en puerta que la mantienen muy ocupada.
Uno de ellos, confesó Belinda, la obliga a irse de México por al menos seis meses y ya se encuentra preocupada por todo lo que va a extrañar del país.
Belinda se irá de México porque pronto empezarán las grabaciones de la serie Carlota, por lo que se tendrá que mudar a España.
Cabe recordar que Belinda dará vida a Carlota de Habsburgo, por lo que se encuentra muy emocionada por este nuevo proyecto.
Belinda adelantó que se trata de un proyecto muy ambicioso, pues se van a cuidar varios detalles de esta producción.
“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción. Es un proyecto muy ambicioso con Sony y ya quiero empezar a trabajar en él”Belinda
Y es que aunque por sus compromisos laborales Belinda se ha tenido que ir a otros países, en esta ocasión estará fuera de México por varios meses.
Además de España, Belinda confirmó que estará dos meses en Colombia.
“Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar obviamente todo aquí”Belinda
Aunque Belinda no quiso adelantar más detalles sobre la serie Carlota, se sabe que será producida por Sony Pictures Television y constará de 10 episodios.
Belinda confiesa que le falta dormir luego de todos los proyectos que ha realizado
Belinda confesó que actualmente tiene varios proyectos en puerta, y es que desde hace algunos meses no ha parado.
Es por ello que, entre risas, Belinda confesó que en este momento le falta dormir.
“Lo que pasa es que no he parado, he tenido conciertos, ahora en la obra. Así que estoy con muchas cosas, pero viene música, viene serie y conciertos. No sé, me falta dormir”Belinda
Belinda adelantó para Ventaneando que viene una colaboración con Sebastián Yatra y pronto se irá a Puerto Rico a grabar el video musical.
Además, vienen cosas con Kenia Os y Danna Paola, por lo que Belinda se encuentra muy emocionada por los proyectos que tiene en puerta.
“Viene una colaboración con Yatra. Muy pronto justo me voy a Puerto Rico a grabar el video, va a estar increíble. También pues con dos artistas muy especiales de México. Kenia ya lo anuncio hace poquito en una entrevista”Belinda
En entrevista para Ventaneando, Belinda se mostró muy agradecida por el éxito que ha tenido Mentiras, La Serie.
Mismo éxito que se traslada al teatro con Mentiras, El musical, donde dará unas funciones junto a Mariana Treviño.
Belinda se mostró muy agradecida de que pudieron agotar los boletos en menos de 24 horas.
“Agotamos los boletos, son más de 10 mil boletos en menos de 24 horas, fue una locura cómo nos fue de bien, así que muy agradecida con todo el público que ha apoyado tanto la serie”Belinda
En ese sentido, Belinda también le agradeció a Alejandro Gou por confiar en ella.
“Alex Gou que me ha apoyado desde la primera vez que tuve la oportunidad de hacer teatro con Hoy no me puedo levantar”Belinda