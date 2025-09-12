Belinda -de 36 años de edad- compartió nuevas fotos a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mismas que detonaron una serie de elogios en la sección de comentarios, esto gracias a su increíble belleza al natural.

Belinda sin maquillaje encantan por tanta perfección

Belinda es una de las artistas más apegadas a sus redes sociales, por lo que es común que actualice a sus seguidores con nuevo contenido.

Siendo que en esta ocasión la cantante sorprendió con una rápida sesión de fotos que cautivo por mostrarse sin nada de maquillaje.

Belinda (Belinda Instagram @belindapop)

Por lo que se puede apreciar en las imágenes, Belinda yace a bordo de un avión privado, espacio que fue testigo de tanta hermosura.

Lo que sin duda generó un fuerte revuelo en los fans fue la descripción de las fotos que puso la cantante: “Al natural”.

Rápidamente envidia de la buena se hizo presente en los comentarios con frases como: “Así luce la perfección” y “La verdadera Barbie humana”.

Del mismo modo, Belinda fue elogiada por su innegable belleza sin maquillaje. Siendo que para muchos esta versión es la favorita de los fans.

Lo nuevo de Belinda en temas musicales; ya hay una filtración de su nueva canción

Belinda es una cantante que no solo impresiona por su belleza, sino también por seguir vigente en el panorama musical.

Desde su breve incursión al mundo de los corridos tumbados hasta el lanzamiento de Indómita, su quinto álbum de estudio lanzado en la primera mitad de 2025.

Ahora, Belinda ha dado a conocer que su próximo proyecto será una colaboración con Sebastián Yatra, de 30 años de edad.

Fue por medio de sus activas redes sociales que la cantante compartió un adelanto de lo que será esta nueva canción y posible video musical.

Esta noticia fue bien recibida tanto por los fans de Belinda y Sebastián Yatra.

Sin embargo, todavía es poco lo que se sabe de la colaboración entre ambos artistas, pues detalles como el título de la canción y la fecha de lanzamiento siguen sin ser revelados.