La actriz Bárbara de Regil de 37 años de edad, acusó al productor Memo del Bosque de haberla acosado cuando buscaba incursionar en la televisión, “se me lanzó a besos”.

Una nueva declaración en Secretos de Parejas está llevando a Bárbara de Regil a ojo del huracán, pero ahora por hablar del acoso que vivió del fallecido Memo del Bosque de 64 años de edad.

El segundo episodio de Secretos de Parejas de Canela.tv está dejando a Bárbara de Regil en la viralidad pues en este reveló que Memo del Bosque la acosó cuando empezaba su carrera.

En un contexto en el que Memo del Bosque ya era el reconocido productor en Televisa y por lo tanto, Telehit, y Bárbara de Regil comenzaba su carrera, fue que este intentó ejercer presión al tener un puesto de poder.

Según muestra Secretos de Parejas, el compartir gimnasio con Poncho de Nigris de 49 años de edad y Marcela Mistral, Bárbara de Regil se abrió teniendo a Fernando Schoenwald a un lado como apoyo al acoso que iba a contar.

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald se adentran en Secretos de Parejas y ahora no saben si repetir ¿la tragedia?

Aunque en una primera instancia Bárbara de Regil no reveló el nombre del productor que se le abalanzó a besos al inicio de su carrera, luego simplemente dijo “él es Memo del Bosque”.

“Hace muchos años me habló [el productor], cuando estaba en un programa y estando en su oficina se me lanzó a besos (...) Entonces él es Memo del Bosque”.

La actriz de Rosario Tijeras incluso dijo sentir “asco” sobre Memo del Bosque por la forma en que intentó besarla y es que reveló que el reencontrarselo la hizo revivir todo.

Y es que Bárbara de Regil contó que se topó a Memo del Bosque en la boda de Alexis Ayala realizada en noviembre del 2023, y que en ese momento sintió miedo de encararlo.

Sin embargo, para el momento en que se grabó Secretos de Parejas, Bárbara de Regil le dejó claro a Memo del Bosque, “yo ya no te tengo miedo”, pero sin saber que el productor iba a morir en abril de 2025.

Asimismo, la actriz le dijo a Gustavo Adolfo Infante sobre esta revelación de acoso que hizo, que decidió guardar silencio por la esposa de Memo del Bosque, que ahora se sabe es Vica Andrade.

“Fue un intento de beso bastante asqueroso que me incomodó profundamente y que por miedo o por costumbre a proteger a la esposa y a mi carrera, me lo guardé mucho tiempo”.

Pese a que Bárbara de Regil no mencionó a Vica Andrade, cuando la actriz estuvo en el programa Generation Telehit donde conoció a Memo del Bosque, este ya estaba casado con la modelo de Costa Rica.

Habría sido en este momento que Bárbara de Regil fue acosada por Memo del Bosque, pues en ese momento la actriz era desconocida.

La actriz Bárbara de Regil reveló que fue acosada por Memo del Bosque y debido a que el productor murió, ella misma defiende el haberlo acusado Secretos de Parejas, un reality show.

Primero, tanto ejecutivos de Canela.tv como Bárbara de Regil informaron a Gustavo Adolfo Infante que Secretos de Parejas fue grabado en noviembre 2024.

Es decir, cuando la actriz narró el acoso por Memo del Bosque el productor aún seguía con vida, pues este murió en abril 2025.

Por otra parte, Bárbara de Regil también quiso dejar claro que la revelación de acoso de Memo del Bosque no la hizo desde el enojo, sino “como parte de un proceso personal”.

Y es que luego de que lo vio en la boda de Alexis Ayala, su esposo Fernando Schoenwald le cuestionó el que “protegiera” a un acosador como Memo del Bosque guardando silencio.

“Hablé no desde el enojo, sino de soltar algo que llevaba cargando (...) No busco dañar a nadie, simplemente lo conté como parte de un proceso personal”.

Finalmente, Bárbara de Regil se sinceró diciendo que le hubiera gustado que Memo del Bosque viviera la exhibición del acoso en vida y para que además supiera “yo ya no te tengo miedo”.

“Me duele saber que él ya no está porque me hubiera gustado que supiera que lo conté, no con rencor, sino con paz”.

