Julián Gil -de 54 años de edad- confiesa que por insistencia de su esposa Valeria Marín hace dos años se acercó a Marjorie de Sousa, pero ¿qué pasó entre ellos dos?

Ante las críticas que recibió por las declaraciones que realizó sobre Marjorie de Sousa -de 45 años de edad- en el reality Secretos de Parejas, Julián Gil se ha defendido.

Y es que Julián Gil ha señalado que a las personas se les olvida lo que ha sufrido luego de que Marjorie de Sousa le ha negado ver a su hijo, incluso reveló que buscó una reconciliación.

En medio de las críticas que ha recibido por hablar de los escándalos de Marjorie de Sousa, Julián Gil aseguró que nada de lo que ha dicho es nuevo.

Julián Gil destacó que las personas deberían de estar atacando a Marjorie de Sousa luego de que no le ha permitido ver a su hijo desde hace ocho años.

En entrevista para Ventaneando, Julián Gil confesó que hace dos años buscó a Marjorie de Sousa con la intención de mejorar las cosas entre ellos, pero lamentablemente no pasó nada.

Y es que Julián Gil reconoció que Marjorie de Sousa le contestó su mensaje diciendo que si se deberían ver, pero después no tuvo más respuesta.

“Le escribí, me dijo ‘si vamos a vernos’ y luego de eso nunca más”

Julián Gil destacó que no sabe que le ha dicho Marjorie de Sousa al pequeño sobre porqué no puede ver a su papá.

En su conversación, Julián Gil destacó que solo se acercó a Marjorie de Sousa por petición de su ahora esposa Valeria Marín.

Y es que en diversas ocasiones Valeria Marín le recomendó buscar a Marjorie de Sousa para intentar solucionar sus problemas.

Julián Gil aseguró que nunca se va a cansar de esperar por ese encuentro con su hijo, aunque hay días en las que es muy difícil continuar.

En ese sentido Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa teme el momento en que se encuentre a su hijo, porque él le va a mostrar cómo fueron las cosas.

“Un padre jamás se cansa de esperar, tengo la esperanza y le pido a Dios que me de vida para poderme sentar con Mati, porque yo sé que no va a ser mañana, eso va a ser cuando él ya esté mayor de edad, no va a ser promovido por la mamá porque ella le tiene pánico a ese encuentro, porque tengo grabaciones, videos, el expediente y un batallón de gente que se va a encargar de decirle al niño cómo fueron las cosas”

Julián Gil