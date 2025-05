Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald se unieron a Secretos de Parejas, donde la actriz Sury Sadai ha llamado la atención desde la confesión que hizo donde contó el abuso que vivió, pero ¿quién es ella?

Tras haberse sincerado frente a sus compañeros de Secretos de Parejas, Sury Sadai llamó más la atención, así que aquí te contamos algunos datos como:

Sury Sadai, la actriz que se unió a Secretos de Parejas un show de Canela.tv, también se define como influencer, bailarina, cantante y pianista.

Sury Sadai nació en la Ciudad de México y debutó en el mundo de la actuación desde que era una niña, primero haciendo comerciales y luego siendo parte del elenco de Televisa.

Sury Sadai ha mantenido su vida personal en privado, pero recientemente dejó ver que no tenía muy buena relación con su mamá.

Aunque la actriz no aclaró en Secretos de Parejas si la relación ya estaba sanada, su mamá -de quien se desconoce el nombre- fue quien la entregó al altar y sí ha compartido fotos con ella.

Por otra parte, se cree que el papá de Sury Sadai murió, pues cuando la actriz se casó, su mamá llevó una foto de quien se cree era su padre.

En redes sociales, Sury Sadai ha demostrado su interés por viajar visitando Tokio, Orlando, Japón, Turquía, entre otros.

La actriz compró su primer departamento con su esposo en junio 2024.

Sury Sadai tiene 28 años de edad, pues nació un 14 de octubre de 1996.

El esposo de Sury Sadai es Bernardo Flores, con quien decidió unirse a Secretos de Parejas.

Bernardo Flores y Sury Sadai se casaron en noviembre 2023 luego de que él le pidió matrimonio en julio de ese mismo año.

Sury Sadai es el signo zodiacal de Libra, pues nació un 14 de octubre.

Sury Sadai no tiene hijos.

Sury Sadai se desempeña principalmente como actriz e influencer, pero en 2019 compartió haberse graduado de la universidad en la UVM, pero se desconoce la carrera que estudió.

Los proyectos actorales en los que Sury Sadai ha trabajo con estos:

Sury Sadai tiene casi 20 años trabajando como actriz. Pero también ha buscado abrirse paso en la música con dos lanzamientos:

Sury Sadai no tiene grandes polémicas salvo lo que confesó en Secretos de Parejas, donde contó que fue abusada por un actor cuando ella solo buscaba una fotografía con su ídolo.

Sury Sadai decidió unirse a Secretos de Parejas, el reality show de Canela.tv, donde confesó haber sido abusada por un actor cuando era una niña.

En el primer episodio de Secretos de Parejas, Sury Sadai se confesó en una dinámica con un guía sexual, donde este pidió se hablaran de cómo se han relacionado con su sexualidad.

Fue en ese momento que la actriz no solo habló de la mala relación que llevaba con su mamá quien la llamó “puta” cuando se enteró que había tenido su primera relación sexual.

“La primera vez que tuve sexo con una persona mi mamá se enteró y me dijeron de lo peor, casi casi me dijeron que me muriera, que ya no valía nada, que era una puta”.

Sino que Sury Sadai se destruyó recordando que su primer acercamiento con la sexualidad fue mediante un abuso que vivió por parte de un famoso actor cuando ella solo le pidió una fotografía.

Sury Sadai explicó que cuando buscó al famoso actor como una fan más, este aceptó darle la foto pero le dijo que fuera a su camerino, fue ahí que abusó de ella.

“Era mi crush, me gustaba muchísimo, yo le pedí una foto, me dijo claro, pase con él [a su camerino] se desnudó, me empezó a besar, empezó a abusar de mi cuerpo, yo le decía que no porque yo no quería eso, yo solo quería una foto”.

Sury Sadai, actriz.