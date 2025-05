El chisme del motivo por el que Gabriel Soto de 50 años de edad, y Geraldine Bazán terminaron, fue revivido por Julián Gil en Secretos de Parejas, pero el principal afectado ya salió a desmentir todo.

Recientes declaraciones de Julián Gil de 54 años de edad, en Secretos de Parejas, dejaron ver que Marjorie de Sousa habría sido el motivo por el que Gabriel Soto terminó su matrimonio.

Pero ¿qué tan cierto es esto? Gabriel Soto negó el chisme que Julián Gil revivió llevándose entre los rumores a Marjorie de Sousa de 45 años de edad.

El actor Gabriel Soto nuevamente está dando de qué hablar, pero no por un reciente escándalo, sino por declaraciones de Julián Gil en Secretos de Parejas.

La anécdota que Julián Gil contó en el programa de Canela.TV llevó a que Gabriel Soto tuviera que salir a desmentir todo porque Marjorie de Sousa ni tiene nada que ver.

Según la versión que Julián Gil contó en Secretos de Parejas, la causante de la ruptura matrimonial de Gabriel Soto con Geraldine Bazán fue Marjorie de Sousa.

Y es que este asegura que las fotos publicadas por TVNotas en 2016 donde se ve a Gabriel Soto cargando a Marjorie de Sousa, fue lo que terminó con el matrimonio y no Irina Baeva, como se decía.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa que tuvo Gabriel Soto y que fue mostrado por El Fernan, el actor negó los chismes que fueron revividos.

“[Salen a decir] cosas que no son ciertas, finalmente estoy concentrado en lo mío y mi telenovela, en mi salud, en mis hijas”.

Por otra parte, Gabriel Soto rechazó la idea de demandar a Julián Gil ante los rumores que difundió “hablaré con él en persona”.

Gabriel Soto negó que haya sido infiel a Geraldine Bazán con Marjorie de Sousa como Julián Gil sugirió en Secretos de Parejas y hasta recordó que hubo demanda.

En una entrevista con Sale el Sol, Gabriel Soto se negó a hablar de “terceras personas”, pero sí quiso recordar lo que pasó con las fotos con Marjorie de Sousa.

Esto debido a que Gabriel Soto demandó a TVNotas por las fotografías y la nota donde además se aseguraba que él sería el padre del hijo de Marjorie de Sousa.

Pese a las acusaciones y tras un juicio, Gabriel Soto ganó la demanda a la revista

“Se dio el fallo a mi favor (...) mi tema no fue por la famosa cargada [fotos] sino que me imputaron una paternidad que no tenía absolutamente nada que ver conmigo y que se aclaró en los juzgados”.

Gabriel Soto, actor.