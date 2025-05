Julián Gil se defiende luego de las críticas que ha recibido por revivir las supuestas infidelidades de Marjorie de Sousa.

La participación de Julián Gil -de 54 años de edad- en el reality Secretos de pareja de Canela TV, ha generado gran controversia por las declaraciones que ha realizado.

Y es que Julián Gil no ha dudado en revivir algunas de las polémicas de Marjorie de Sousa -de 45 años de edad-, pero cree que solo lo atacan por ser hombre.

Durante su participación en el reality Secretos de pareja, Julián Gil habló sobre las presuntas infidelidades de Marjorie de Sousa, incluso reveló que un día lo “agarró a golpes”.

Sin embargo, las declaraciones de Julián Gil no han sido muy bien recibidas por lo que ha recibido diferentes ataques.

En una reciente entrevista Julián Gil se defendió de las críticas que ha recibido y dejó en claro que no se arrepiente de las declaraciones que hizo sobre Marjorie de Sousa.

Y es que Julián Gil aseguró que las infidelidades de Marjorie de Sousa ya se sabían y no es algo que él este revelando.

Julián Gil consideró que solo lo atacan porque es hombre y no tanto por lo que ha dicho.

En ese sentido, Julián Gil cuestionó que en realidad no hay una congruencia, porque si hubiera sido una mujer no estaría recibiendo las críticas.

En su conversación, Julián Gil recordó que durante todo este tiempo él ha sufrido porque Marjorie de Sousa no lo deja ver a su hijo.

Julián Gil destacó que no le importa lo que pueda decir las personas, pero Marjorie de Sousa ya le había advertido que no le dejaría estar junto a su hijo y es algo que ha hecho.

“A mí no me importa lo que la gente escriba en las redes, o sea, no me importa para nada (…) Se les olvida a la gente los ocho años que yo llevo sin poder ver a mi hijo”

Julián Gil