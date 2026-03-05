La banda Los Recoditos decidió romper con Rafa González tras acusaciones de violencia por parte de su esposa Fernanda Redondo durante todo su matrimonio.

“Ante los señalamientos que han circulado recientemente en redes sociales y medios de comunicación relacionados con nuestro vocalista Rafael González (...) tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda” Los Recoditos

La agrupación compartió un comunicado el jueves 5 de marzo para informar que Rafa González dejará su momentáneamente su lugar como vocalista de la agrupación.

Banda Los Recoditos se separan de Rafa González tras acusaciones de violencia

A inicios de marzo, Fernanda Redondo compartió dos videos para denunciar públicamente a Rafa González por presunta violencia familiar.

La esposa de Rafa González mencionó que durante sus 12 años de relación ha sufrido violencia física y compartió imágenes de las lesiones que le habría provocado el vocalista de Banda Los Recoditos.

Banda Los Recoditos rompe con Rafa González por señalamientos de violencia (Instagram/@bandarecoditosoficial)

Ante esta situación, Banda Los Recoditos compartió un comunicado para informar que Rafa González ya no se presentará con ellos temporalmente.

La agrupación aseguró que tomaba la acusación contra Rafa González con seriedad y su postura es clara, tenían cero tolerancia ante cualquier forma de violencia.

Banda Los Recoditos menciona que fue de común cuerdo separar a Rafa González de la agrupación con el fin de que aclare y enfrente las acusaciones en su contra.

Por último, Banda Los Recoditos expresó que no darán declaraciones públicas sobre el caso por respeto a las partes involucradas.

“Estaremos dando seguimiento puntual y atentos al desarrollo de los procesos y a lo que determinen las autoridades competentes” Banda Los Recoditos

Rafa González de Los Recoditos y su papá. (@rafarecoditos)

¿De qué acusan a Rafa González? Su esposa lo señala de violencia

En los videos compartidos por Fernanda Redondo se le ve con golpes en el rostro y asegura que Rafa González la ha agredido por años.

Presuntamente, Rafa González ha ejercido violencia física, psicológica y emocional; incluso ha vivido infidelidades.

Las agresiones hacia Fernanda Redondo le habría provocado secuelas psicológicas que la llevaron a ser paciente psiquiátrico.

Fernanda Rendondo menciona que el padre de Rafa González la ha estado amenazando por mensaje y teme por su integridad, pues dice que el vocalista de Banda Los Recoditos la agredió con un cuchillo.