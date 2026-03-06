Comparten video de Fernanda Redondo, ex de Rafa González, en una situación violenta y autolesionándose presuntamente frente a sus hijos.

Fernanda Redondo denunció públicamente a Rafa González por presuntamente agredirla física y psicólogicamente durante sus 12 años de relación.

En un segundo video se ve a Fernanda Redondo lastimándose con un cuchillo y la señalan de consumir drogas y alcohol en exceso.

Exhiben video de Fernanda Redondo con actitud violenta

El viernes 6 de marzo comenzaron a circular videos de Fernanda Redondo con una actitud errática presuntamente frente a sus hijos.

En un video compartido por la influencer Chamonis, se observa a Fernanda Redondo pateando una una puerta y arrojando ropa de un cajón.

Aparentemente, un hijo de Fernanda Redondo es quien graba y se escucha como llora durante el episodio de su madre.

Fernanda Redondo Cortéz, esposa de Rafa Gonzalez de Los Recoditos. (Instagram/@cortezferg)

Posteriormente un adolescente interviene y le pide a Fernanda Redondo que pare a lo que ella responde: “Que valga la pena la encerrada. No estoy haciendo nada malo, no me he drogado, no he pisteado”.

Chamonic aclaró en su publicación que Fernanda Redondo y Rafa González no están casados, y tampoco tiene hijos en común.

La influencer asegura que el material que compartió fue enviado por familiares de Fernanda Redondo y asegura que no es la primera vez que actuaba de forma agresiva frente a sus hijos.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@RafaGonzalezOficial)

Fernanda Redondo se apuñaló en la pierna frente a sus hijos

En otra impactante video compartido por el programa De Primera Mano, se observa a Fernanda Redondo gritando y encajándose lo que parece un cuchillo en la pierna.

En las imágenes se ve a una mujer deteniendo a Fernanda Redondo, mientras se escucha a uno de sus hijos llorar.

Chamonic menciona que Fernanda Redondo consume sustancias y bebe en exceso, lo cual influyó en que Rafa González decidiera terminar su relación.

Hasta el momento Fernanda Redondo no ha denunciado formalmente a Rafa González, quien fue separado de sus actividades con Banda Los Recoditos.