Tras la acusación de violencia contra su esposa, Rafa González de Los Recoditos confirma que se separa de la agrupación para enfocarse en defenderse de las acusaciones de Fernanda Redondo.

Rafa González aseguró que ya emprendió acciones legales para defenderse de las acusaciones que su esposa Fernanda Redondo asegurando “demostraré [la] falsedad”.

Rafa González se distancia de Los Recoditos; emprende acciones legales por acusación de violencia

El vocalista de Los Recoditos, Rafa González, fue acusado de ejercer violencia contra su esposa durante los 12 años que llevan juntos, lo que lo llevó a distanciarse de la agrupación y emprender acciones legales.

Tal como Los Recoditos lo dijeron, Rafa González confirmó que en común acuerdo con la banda decidieron distanciarse para que él pudiera resolver sus asuntos personales.

“Por ser un tema personal, haré una pausa como cantante ya que no acostumbro ventilar ni mostrar mis asuntos personales con mis actividades personales (...)”. Rafa González, cantante.

Por otra parte, aseguró que ya emprendió acciones legales contra Fernanda Redondo, argumentando que demostrará la falsedad en las acusaciones que su esposa está haciendo.

Rafa González explicó que sus cercanos saben que no es una “persona violenta” y por consiguiente “sería incapaz de hacerle daño a una mujer”.

“Estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta (...) Toda falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento (...) no les voy a fallar”. Rafa González, cantante.

Rafa González de Los Recoditos manda mensaje a su esposa tras acusación de violencia

El vocalista de Los Recoditos confirmó que se distancia de la banda y que emprenderá acciones legales contra su esposa a quien le mandó un mensaje.

Rafa González señaló que lo que busca Fernanda Redondo es “hacerme daño en mi carrera profesional”. Sin embargo, él prefirió mandarle bendiciones y espera que “recapacite” sobre las acusaciones que le está haciendo.