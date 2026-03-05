Esposa de Rafa González, el vocalista de Los Recoditos, acusa que ha vivido diversos tipos de violencia a manos del cantante por 12 años.

Fernanda Redondo, esposa de Rafa González, asegura que después de haber compartido un video tras una golpiza que le dio, Los Recoditos le pidieron que lo bajara respaldando a su vocalista.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos, es acusado de violencia por su esposa

A través de TikTok, Fernanda Redondo, la esposa de Rafa González, compartió un video minutos después de que el vocalista de Los Recoditos la golpeó tras una pelea en una reunión familiar, “es una persona alcohólica”.

En el video se puede ver a la esposa de Rafa González pidiéndo a una “amiga”, a quien le mandaba la evidencia, guardarlo.

Posteriormente, Fernanda Redonde aseguró que lleva 12 años viviendo violencia de diversos tipos por el vocalista de Los Recoditos y que incluso toma medicamento psiquiátrico por la violencia generada en la relación.

“Soy paciente psiquiátrico por las infidelidades (...) Estoy diagnosticada con transtorno límite de la personalidad que se me ha desarrollado a causa de problemas, infidelidades, depresiones, ansiedades”. Fernanda Redondo, esposa de Rafa González.

Por otra parte, explicó que el último altercado con el vocalista de Los Recoditos lo vivió durante una carnita asada que organizaron con familia, pero el consumo de alcohol del cantante lo llevó a violentarla.

“Me encajó un cuchillo para someterme, para que yo no pueda hablar ni decir nada, me golpeó, me tenía sometida”. Fernanda Redondo, esposa de Rafa González.

Asimismo, explicó que llegará “hasta las últimas consecuencias” sobre la violencia que le ha generado, asegurando que lo demandará.

Los Recoditos buscaron a la esposa de Rafa González para que eliminara su video golpeada

La esposa de Rafa González de Los Recoditos, evidenció la violencia que ha vivido a manos del vocalista por 12 años, asegurando que hasta la agrupación lo respalda.

Tras haber subido el video golpeada, Fernanda Redondo aseguró que Los Recoditos la visitaron pidiéndole que eliminara el video porque les podía afectar, pero ella se negó.

Asimismo, argumentó que culpabiliza a Los Recoditos a Rafa González y al padre de este, si algo le llega a pasar.