El vocalista de Los Recoditos, Rafa González, ha sido acusado de ejercer violencia contra su esposa con evidencia en redes sociales, pero ¿de quién se trata?

Te compartimos quién es Rafa González de Los Recoditos con los siguientes datos:

Rafa González, vocalista de Los Recoditos, es acusado de violencia por su esposa

¿Quién es Rafa González?

Rafa González es el vocalista de Los Recoditos desde aproximadamente 2019 con la canción “Perfecta”.

Es nacido en Coahuila, pero siendo “sinaloense por adopción”.

Se cree que actualmente, Rafa González vive en Mazatlán, Sinaloa, con su esposa y su hija.

De lo que ha compartido Rafa González en redes sociales, aún le vive su papá, pero su mamá Rocío murió.

Rocío, la mamá de Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@rafarecoditos)

Rafa González de Los Recoditos y su papá. (@rafarecoditos)

¿Qué edad tiene Rafa González?

Se desconoce qué edad tiene Rafa González, pues no se conoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Rafa González?

La esposa de Rafa González es Fernanda Redondo Cortez, con quien tiene 12 años de relación.

Fernanda Redondo, esposa de Rafa González. (Instagram/cortezferg)

¿Qué signo zodiacal es Rafa González?

Se desconoce el signo zodiacal de Rafa González.

¿Cuántos hijos tiene Rafa González?

Rafa González tiene una hija con Fernanda Redondo, cuyo nombre es Regina y tiene 9 años de edad.

Regina, la hija de Rafa González de Los Recoditos. (@rafarecoditos)

¿Qué estudió Rafa González?

Se desconoce el nivel de estudios de Rafa González.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@rafarecoditos)

¿En qué ha trabajado Rafa González?

Rafa González trabaja como cantante de Los Recoditos.

Sin embargo, en 2025 emprendió su negocio de comida llamado ‘La Burriza de doña Rocío’, asegurando son “burritos mañaneros” en Mazatlán, Sinaloa.

Aunque en 2022 también abrió una boutique llamada ‘Regina Rosette’ en Monclova, Coahuila, se cree que esta ya no está en servicio.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@rafarecoditos)

Rafa González, vocalista de Los Recoditos, es acusado de violencia por su esposa

Rafa González, el vocalista de Los Recoditos, fue acusado de ejercer violencia física, emocional y psicológica, por su esposa Fernanda Redondo.

Con un video grabado a minutos de que él la violentara físicamente, Fernanda Redondo compartió que se puso agresivo luego de que ingirió alcohol es una carne asada familiar, pues “es una persona alcohólica”.

Por otra parte, explicó que por la violencia e infidelidades que ha vivido por el vocalista de Los Recoditos, se le desarrolló trastorno límite de la personalidad derivado de “ansiedades y depresiones” que ha vivido por 12 años de su matrimonio.

Asimismo, explicó que tras haber publicado el video que la golpiza que Rafa González le propició, Los Recoditos fueron a buscarla para pedirle que eliminara el contenido porque eso los perjudicaba, pero ella se negó.

Fernanda Redondo argumentó que tras los hechos demandaría a Rafa González y que lo culpabiliza a él y a Los Recoditos si algo le llegara a pasar.