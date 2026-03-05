Fernanda Redondo Cortez, la esposa de Rafa González de Los Recoditos, denunció haber vivido violencia por 12 años a manos del vocalista.

Pero ¿quién es Fernanda Redondo Cortez? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Fernanda Redondo Cortez es la esposa de Rafa González, el vocalista de Los Recoditos, a quien denunció por haberla violentado por 12 años.

En uno de los videos, dijo tener un diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad; sin embargo, se desconocen otros aspectos de la vida de Fernanda Redondo Cortez.

Fernanda Redondo Cortéz, esposa de Rafa Gonzalez de Los Recoditos. (Instagram/@cortezferg)

¿Qué edad tiene Fernanda Redondo Cortez?

Fernanda Redondo tiene 32 años de edad, pues nació un 5 de agosto de 1993.

¿Quién es el esposo de Fernanda Redondo Cortez?

El esposo de Fernanda Redondo Cortez es Rafa González, el vocalista de Los Recoditos, aunque se desconoce si el matrimonio es legal o solo son pareja.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@rafarecoditos)

¿Qué signo zodiacal es Fernanda Redondo Cortez?

Fernanda Redondo es del signo zodiacal de Leo, pues nació un 5 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Fernanda Redondo Cortez?

Fernanda Redondo Cortez tiene tres hijos, pero solo una con Rafa González cuyo nombre es Regina.

En tanto al resto de sus hijos, se sabe que el mayor se llama Alayn y tiene 15 años de edad y el de en medio es Aren, pero se desconoce su edad.

Rafa González de Los Recoditos con Fernanda Redondo y sus hijos. (Instagram/@cortezferg)

¿Qué estudió Fernanda Redondo Cortez?

Se desconoce qué estudió Fernanda Redondo Cortez.

Fernanda Redondo Cortéz, esposa de Rafa Gonzalez de Los Recoditos. (Instagram/@cortezferg)

¿En qué ha trabajado Fernanda Redondo Cortez?

Se cree que Fernanda Redondo Cortez administra un negocio que tiene con Rafa González llamado ‘La Burriza de doña Rocío’ en Mazatlán, Sinaloa.

La esposa de Rafa González, el vocalista de Los Recoditos, denunció haber sido violentada por el cantante luego de que este bebió en una convivencia que tuvieron, acusando es “una persona alcohólica”.

Por otra parte, aseguró que esa misma violencia, además de psicológica y emocional, la ha vivido por 12 años que tiene en pareja con el vocalista de Los Recoditos.

Fernanda Redondo Cortez compartió haber desarrollado trastorno límite de la personalidad por las infidelidades y violencia que ha vivido por el cantante, acusando ansiedad y depresión.

Asimismo, explicó que luego de que difundió el video donde se le ve golpeada a manos de Rafa González, Los Recoditos fueron a visitarla pidiendo que eliminara el contenido, pero ella se negó.

Fernanda Redondo Cortez dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias legales con el vocalista de Los Recoditos.