Fernanda Redondo aclaró el video violento tras denuncia contra vocalista de Los Recoditos.

La controversia crece entre Fernanda Redondo y su expareja Rafa González de Los Recoditos, luego de revelarse nuevas imágenes.

Aclara Fernanda Redondo video violento tras denuncia contra vocalista de Los Recoditos

Tras revelarse un video violento en el que Fernanda Redondo aparece lesionándose, la expareja del vocalista de Los Recoditos aclaró la situación.

La grabación presentaba a Fernanda Redondo pateando una puerta en un presunto ataque de ira.

Fernanda Redondo Cortéz, esposa de Rafa Gonzalez de Los Recoditos. (Instagram/@cortezferg)

En charla con el programa Ventaneando, Fernanda Redondo explicó que el altercado con Rafa González ocurrió cuando la ingresó a un anexo porque buscaría deshacerse de ella .

De acuerdo con la versión de Fernanda Redondo, el vocalista de Los Recoditos se encontraba alcoholizado y durante su pelea él rompió su celular porque tenía evidencia de su infidelidad.

Fernanda Redondo señaló que Rafa González la habría encerrado en su cuarto y ella, ante la desesperación por lo que sucedía, comenzó a patear la puerta para escaparse.

Respecto al cuchillo y las lesiones que se hizo, Fernanda Redondo detalló que le quitó dicho puñal a su expareja.

No obstante, Fernanda Redondo aseguró que entró en “un estado de shock” en el que pensó “si él me va a matar, me mató yo”.

Según mencionó Fernanda Redondo, Rafa González subió el video en el que ella se hiere en la pierna, el cual se ha viralizado en redes.

Además de que señaló que hubo más agresiones por parte del vocalista de Los Recoditos.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@RafaGonzalezOficial)

Fernanda Redondo manda mensaje a quienes la critican por video violento

Durante su charla con Ventaneando, Fernanda Redondo mandó mensaje a quienes la critican.

Asegurando que su expareja solo grabó cuando ella pasaba un momento de crisis, y no cuando él la agredía .

De igual manera, Fernanda Redondo comentó que tiene el trastorno límite de la personalidad (TLP), que se le ha ido desarrollando por toda la violencia que ha vivido.