A través de las redes sociales se dio a conocer la lamentable muerte del actor Abraham Pérez, recordado por su personaje Licenciado Cortillo de La familia P. Luche.

Muerte del actor Abraham Pérez que causa impacto en las redes sociales, debido a la popularidad que ganó con el personaje Licenciado Cortillo de La familia P. Luche y el meme mismo que salió de la serie con su icónica frase “¡Sí, que se largue!”.

Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche muere

El creador de contenido Omar Crew, conocido por el podcast “La cabina paranormal”, fue quien dio a conocer la muerte de Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche.

“Amigo de tantos años ABRANSITO mejor conocido como Lic Cortillo de La Familia Peluche se nos adelanta! Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación!”. Omar Crew

Noticia que fue dada a conocer la noche del jueves 4 de junio, pero donde no se precisó la causa de la muerte de Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche.

Muere Abraham Pérez, el recordado Licenciado Cortillo de La familia P. Luche (Especial )

Fans se despiden de Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche

Ante la noticia de la muerte de Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche, los fans se despiden del actor con su icónica frase “¡Sí, que se largue!”.

“Sí, que se largue! A descansar, gracias por sacarnos risas con esa gran frase”, “ que me ves idiotaaa, Nada lic larguillo ,digo Cortillo”, son algunos comentarios que se pueden leer de seguidores por la muerte de Abraham Pérez.

Hasta ahora, el actor Eugenio Derbez no se ha pronunciado sobre la muerte de Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche