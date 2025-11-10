De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, el fin de semana balearon la casa de la actriz y fisicoculturista mexicana Vanessa Guzmán, de 49 años de edad.

Según lo dicho por el experto en espectáculos en su programa En Shock , José Uberto, hijo menor de Vanessa Guzmán, se encontraba al interior de la propiedad ubicada en El Paso, Texas en Estados Unidos.

Primeros reporten indican que el joven, de 17 años de edad, resultó ileso de esta balacera cuya identidad de los tiradores y motivo se desconoce.

Al respecto, respectivas autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

Por lo que no está claro si se trató de un ataque directo o la propiedad accidentalmente pasó a ser parte de una escena criminal.

Balean casa de Vanessa Guzmán (EnShockOficial / Instagram)

Vanessa Guzmán no ha confirmado balacera en su casa de El Paso, Texas

Hasta el momento, Vanessa Guzmán no ha confirmado, pero tampoco desmentido la balacera que, dicen, ocurrió el fin de semana en su casa ubicada en El Paso, Texas.

En su lugar, vía redes sociales, Vanessa Guzmán está celebrando los logros de su hijo José Uberto, quien día a día se vuelve un experto en el dominio del balón dentro de una cancha de futbol americano.

La actriz de la exitosa telenovela “Infames” ha publicó en sus historias de Instagram, una fotografía del ultimo partido, de este 2025, de su muchacho. Evento deportivo en el que alcanzó la gloria.

Vanessa Guzmán celebra logro de su hijo (@vanessaguzmann / Instagram)

Por su parte, José Uberto se presumió como uno de los tres mejores jugadores de futbol americano en todo Texas.

José Uberto (@jb_bondoniguzman / Instagram)

Madre e hijo se concentraron en el evento deportivo y no en la balacera que supuestamente ocurrió en la propiedad de la actriz, durante el fin de semana.

Fans de Vanessa Guzmán, así como la prensa y curiosos, esperan que en las próximas horas la propia aborde el desafortunado hecho.