Vanessa Guzmán -de 49 años de edad- aclaró que la balacera en su casa en Texas fue un accidente y no un ataque directo como se creyó.

El pasado 7 de noviembre, el hijo de Vanessa Guzmán vivió un momento de terror cuando escuchó un balazo en cerca de su casa.

Vanessa Guzmán habla del tiroteo cerca de su casa en Texas

Durante una conferencia de prensa, Vanessa Guzmán dio detalles del tiroteo que se registró cerca de su casa.

La actriz contó que su hijo se encontraba solo en su casa cuando escuchó un balazo, por lo que llamó a la policía.

“Él estaba solo en casa (su hijo) cuando escucha un disparo y vidrios que se rompen, reacciona ve que las ventanas estaban bien, toma su teléfono y hace la llamada” Vanessa Guzmán

¡Vanessa Guzmán explica 'TIROTEO' a su casa en EE.UU! Revela que su hijo estaba dentro y así reaccionó a la noticia #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/O10D5aXVei — De Primera Mano (@deprimeramano) November 18, 2025

La policía de Texas arribó a la casa de Vanessa Guzmán y confirmó que el disparo provenía de la casa de su vecino.

“Lamentablemente se dispara esta arma de parte del vecino, no con la intención de agredir, no es un ataque directo, no es un ataque en contra de mi familia” Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán aclaró que el disparo fue accidental, por lo que desmiente que el suceso sea un ataque a su familia.

“Se determina que es un disparo accidental provocado por estar haciendo manipulación de su arma para limpiarla y es todo lo que puedo decir” Vanessa Guzmán

La actriz explicó que su vecino estaba limpiando su arma cuando se le “fue un tiro”, el cual atravesó su pared e impactó en una vitrina.

Vanessa Guzmán en Premio ALMA 2025 (@soyjess.12 / Instagram)

Policías ya investigan al vecino de Vanessa Guzmán

Tras la detonación, el hijo de Vanessa Guzmán le habló a la policía, quienes llegaron de inmediato y entrevistaron al vecino.

El vecino de Vanessa Guzmán ha cooperado con la policía y explicó lo sucedido con su arma.

Vanessa Guzmán explica que su vecino es guardia de seguridad, por lo que tuvo que demostrar todos sus documentos para portar un arma.

El vecino de la actriz se comprometió a pagar los daños y afortunadamente el incidente no dejó heridos .

La bala disparada por el vecino de Vanessa Guzmán pasó a menos de un metro de su hijo, por lo que celebra que esté a salvo.

Por lo pronto, Vanessa Guzmán dio por cerrado el caso y quiso aclarar lo ocurrido en su casa.