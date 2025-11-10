Tras darse a conocer que la casa de Vanessa Guzmán, ubicada en El Paso, Texas, fue baleada, la actriz lo confirma con un triste gesto.

“Creo que tendré que compartir algo más adelante, ahorita no, no puedo hablar, lo acabo de recibir pero bueno estamos todos bien. (Fue) un susto muy grande, pero bueno...perdón” Vanessa Guzmán. Actriz mexicana

Vanessa Guzmán se enteró del ataque a su casa en El Paso mediante una llamada

Vanessa Guzmán, de 49 años de edad, se enteró del ataque a su casa por una llamada telefónica la noche del 7 de noviembre de 2025.

“Todo bien, recibí ahorita una llamada pero aquí estoy, aquí estoy”, dijo la actriz y fiscoculturista cuando la prensa le preguntó el motivo de sus ojos cristalinos en la entrega del Premio Alma 2025.

Enseguida aseguró que todo se encontraba bien y que, afortunadamente, “todo se trató de un susto”.

Cabe señalar que en ese momento se desconocía que la casa de la protagonista de la exitosa telenovela “Infames”, fue baleada.

Por lo que Vanessa Guzmán se limitó a dar una breve declaración e incluso se disculpó.

Balean casa de Vanessa Guzmán con su hijo al interior

Fue el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, de 59 años de edad, quien dio a conocer el ataque a la casa de Vanessa Guzmán.

De acuerdo con el comunicador, en días pasados balearon la casa de Vanessa Guzmán, ubicada en El Paso, Texas.

Al momento del ataque, José Uberto, hijo menor de la también modelo, se encontraba en casa; sin embargo, no resultó herido.

Por su parte, Vanessa Guzmán estaba en Ciudad de México, en Premios ALMA 2025.

Hasta el momento, la también actriz de “Soltero con hijas” y “Atrévete a soñar” no se ha pronunciado al respecto.

Vanessa Guzmán con su hijo José Uberto (Facebook)

Vía redes sociales celebró un nuevo logro de su hijo, quien día a día se convierte en un experto en futbol americano.

El joven, de 17 años de edad, hizo lo mismo, se enfocó en su nuevo logro en lugar de lo ocurrido en casa.

Se espera que en los próximos días, Vanessa Guzmán hable del ataque , mismo que ya está siendo investigado por respectivas autoridades.