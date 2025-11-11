La actriz mexicana Vanessa Guzmán, informó hoy lunes 10 de noviembre de 2025 que las autoridades de Estados Unidos ya se encuentran investigando la balacera ocurrida en su casa ubicada en la ciudad de El Paso, Texas.

Esto luego de que el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, revelara que en días pasados la casa de Vanessa Guzmán -de 49 años- fue blanco de un ataque armado.

Todo esto cuando uno de los hijos de la también fisicoculturista se encontraría al interior de dicho domicilio, resultando ileso del ataque.

Vanessa Guzmán, actriz y fisicoculturista (Agencia México)

Autoridades de Estados Unidos investigan balacera en la casa de Vanessa Guzmán en El Paso, Texas

Tras una balacera ocurrida en su casa de El Paso, Texas, Vanessa Guzmán manifestó que las primeras investigaciones descartaron que los hechos se hayan tratado de un posible atentado dirigido en su contra, o en contra de su hijo.

Y es según la información del periodista Jorge Carbajal, el ataque a la casa por parte de sujetos desconocidos, ocurrió mientras Vanessa Guzmán se encontraba en México cumpliendo compromisos de trabajo.

Al respecto, la actriz precisó que tanto ella como su hijo se encuentran bien, en tanto las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos ya se llevan a cabo.

En el escrito, difundido mediante sus redes sociales, Vanessa Guzmán compartió que se pronunciará por lo sucedido en cuanto le sea posible, por lo que de momento pidió respeto y discreción para ella y su familia.

Se espera que sea conforme el avance en las investigaciones, que la actriz y fisicoculturista mexicana brinde declaraciones sobre la balacera en su casa de El Paso, Texas.

Vanessa Guzmán agradeció las muestras de apoyo brindadas por sus seguidores, a la espera de conocer más información por lo sucedido en su domicilio.