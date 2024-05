Vanessa Guzmán -de 48 años de edad- reapareció tras varios años lejos de la televisión y fuera de México.

A pesar de las críticas, Vanessa Guzmán lució más bella que nunca para callar a los envidiosos que critican su cuerpo.

Pues aunque su carrera como actriz es su prioridad, Vanessa Guzmán aseguró que seguirá compitiendo.

Vanessa Guzmán reaparece más bella que nunca

Vanessa Guzmán reapareció más bella que nunca en las oficinas de la televisora de San Ángel.

Y durante su encuentro con la prensa, Vanessa Guzmán aprovechó para callar a los envidiosos que critican su cuerpo ganador de competencias de fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán (Vanessa Guzmán Twitter @vanessaguzmann)

Pues aunque la actriz aseguró que su carrera era su prioridad, aseguró que no dejará de ejercitarse y competir.

“No me he retirado, simplemente hemos estado un poquito más al margen, pendiente de un buen proyecto que me haga regresar y volver”, dijo Vanessa Guzmán.

En cuanto a las personas que la toman como una inspiración, Vanessa Guzmán los instó a “no quedarse con las ganas” y por lo menos intentar, a pesar del que dirán.

Pues Vanessa Guzmán aseguró que era más importante la realización personal al otorgar una satisfacción que nadie más te puede dar.

Por su parte, la actriz y atleta de alto rendimiento se dijo “plena, enamorada de sus hijos y trabajando muy duro” con toda su familia unida.

Finalmente, Vanessa Guzmán reiteró que en cuanto a las críticas no puede estar más despreocupada, ya que ella está enfocada en sus propias metas.

“Al final del día uno no le va a dar gusto a nadie, pero como lo dije en un principio, mis sueños, mis ilusiones y mis metas son mías, no me baso en el qué dirán, no me baso ni marcar la persona que soy.” Vanessa Guzmán

¿Cuánto tiempo lleva Vanessa Guzmán lejos de la televisión?

Fue a finales del 2019 e inicios del 2020 cuando Vanessa Guzmán participó en su último proyecto televisivo ‘Soltero con hijas’.

Sin embargo, antes de grabar esta serie, Vanessa Guzmán se había tomado una pausa de 6 años para enfocarse en su carrera en el fisicoculturismo.

Hasta el momento ,Vanessa Guzmán no ha confirmado su regreso a la televisión o mencionando ningún proyecto; sin embargo, esta en pláticas para ello y espera que este año se logre.