El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la tercera edición del Premio ALMA 2025, evento que contó con la presencia de Vanessa Guzmán.

Propiamente, Vanessa Guzmán compartió en su cuenta de Instagram, fotografías de su paso por Premio ALMA 2025.

Al evento, la exfisicoculturista, de 49 años edad, asistió luciendo un llamativo vestido rojo que enmarcó su escultural anatomía.

Vanessa Guzmán en Premio ALMA 2025 (@vanessaguzmann / Instagram)

Mientras que la actriz mexicana se rodeaba de artistas, empresarios, políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, un ataque ocurría en su casa de El Paso, Texas.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, de 59 años de edad, en días pasados se registró una balacera en casa de Vanessa Guzmán.

Ataque que habría ocurrido mientras ésta se encontraba en Premio ALMA 2025, ya que al momento de ser interceptada por la prensa, se le vio con ojos llorosos.

Aunque en ese momento le preguntaron el porqué de la preocupación que reflejaba su rostro, la famosa se negó a hablar de aquello que le dijeron a través de una llamada telefónica.

“Creo que tendré que compartir algo más adelante, ahorita no, no puedo hablar, lo acabo de recibir pero bueno estamos todos bien. (Fue) un susto muy grande, pero bueno...perdón” Vanessa Guzmán. Actriz mexicana

Hasta el momento, la protagonista de telenovelas como Atrévete a soñar e Infames, no ha comentado al respecto.

No obstante, se sabe que José Uberto, hijo menor de la también modelo, se encontraba en casa al momento de la balacera, de la cual resultó ileso.

¿Qué reconoce el Premio ALMA 2025?

Líderes internaciones, que han contribuido con el desarrollo de sus comunidades y países en diversos ámbitos, se reunieron el pasado viernes en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México.

Vanessa Guzmán fue una de las invitadas del Premio ALMA 2025, el cual reconoce de forma simbólica a mujeres y hombres que están comprometidos a ser parte de un cambio social.

Vanessa Guzmán en Premio ALMA 2025 (@vanessaguzmann / Instagram)

Cada invitado envía un poderoso mensaje, según la visión de Nallely Gutiérrez, la organizadora del evento.

Detrás de esta iniciativa se encuentran la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) y la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA).

Ambos organismos promueven la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo sostenible de comunidades en México y en el extranjero.