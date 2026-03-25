Bad Bunny, de 32 años de edad, reclama 465 mil dólares por su canción “Enséñame a bailar” tras ganar juicio.

La disputa judicial que llevaba Bad Bunny por su canción Enséñame a bailar, incluida en su álbum Un Verano Sin Ti, llegó a su fin.

Reclama Bad Bunny 465 mil dólares por su canción “Enséñame a bailar”

Bad Bunny ganó la batalla legal por su canción “Enséñame a bailar” y ahora pide 465 mil dólares por los gastos que tuvo que asumir durante el proceso judicial.

El productor nigeriano, Dera, demandó a Bad Bunny por haber usado sin autorización un fragmento del tema “Empty My Pocket” de 2019, producido para el artista Joeboy.

No obstante, se falló a favor de Bad Bunny, ya que el productor, también conocido como Ezeani Chidera Godfrey, no presentó documentación ni estuvo en audiencias clave.

Bad Bunny, cantante. (Morry Gash/AP / AP)

De acuerdo con el equipo legal de Bad Bunny, la demanda fue infundada y nunca debió haberse presentado.

Argumentaron que el uso del fragmento musical contaba con autorización de la empresa que distribuyó originalmente la canción.

Por lo que el caso fue impulsado para presionar un acuerdo millonario aprovechando la fama global del artista.

Incluso, los representantes de Bad Bunny señalaron que la compañía demandante habría retrasado el proceso con objeciones legales.

Esto previo a abandonar el caso, cuando se les exigió demostrar la titularidad de los derechos de la canción.

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

Bad Bunny quiere que el sello discográfico emPawa África pague los 465 mil dólares

El cantante Bad Bunny solicita el pago de los 465 mil dólares al sello discográfico emPawa África y no al productor Dera.

La razón es que Bad Bunny no considera a Dera como el principal responsable de impulsar la demanda.

Hasta el momento, ni el artista ni el sello discográfico involucrado han emitido nuevos comentarios públicos sobre la solicitud de pago presentada ante el tribunal.