René Pérez Joglar, alias Residente, ventiló la estrecha relación que tiene con Alejandro González Iñárritu.

Más allá de una amistad, Residente -de 47 años de edad- e Iñárritu -de 62 años de edad-, están trabajando juntos.

Vía redes sociales, el cantante de Calle 13 anunció su incursión al cine como productor, debut que cuenta con el respaldo del cineasta mexicano, pieza clave en su camino.

Alejandro González Iñárritu, director de Bardo (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Alejandro González Iñárritu es su respaldo creativo junto al guionista Alexander Dinelaris.

Cabe mencionar Iñárritu y Dinelaris trabajaron juntos en los exitosos filmes: Birdman y El Renacido, ambos tuvieron una mención en el destape de Residente:

“(Gracias) a Alejandro G. Iñárritu por ser mi mentor en el cine. A Alex Dinelaris por presentarme su (action, conflict and reversal)” Residente

¿De qué trata la película de Residente?

La ópera prima de Residente lleva por nombre “Porto Rico” y aún no tiene fecha de lanzamiento.

La película estará protagonizada por Bad Bunny, de 31 años de edad, quien no fue elegido por ser un buen actor o uno malo sino por su dolor por Puerto Rico, según palabras de Residente.

A Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, lo acompañaran grandes actores como:

Viggo Mortensen, de 67 años de edad.

Javier Bardem, de 56 años de edad.

Edward Norton, de 56 años de edad.

Aunque la trama es un misterio, se sabe que el filme se rodará en Puerto Rico, a fin de darle promoción, pero sobre todo contar su historia.

Por medio de una narrativa intensa, pero honesta, Residente abordará sucesos históricos que marcaron su país natal.

Según información dada a conocer por el portal Deadline, este proyecto hablará de José Maldonado Román, un revolucionario del siglo XIX conocido como Águila Blanca, que luchó por reivindicar la identidad de Puerto Rico, en una época complicada.

Sin embargo, no será el único ya que Residente recurrió a historiadores para construir lo que llama el proyecto más ambicioso de su vida.