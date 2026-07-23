A ocho días de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, la actriz Aylín Mujica habla del fallecimiento de su primogénito, compartiendo que aún no entiende por qué le pasó a ella.

Aylín Mujica de 51 años de edad, narró desde los primeros momentos cuando viajaba a Barbados tras enterarse de la muerte de su hijo, hasta el tener que ser fuerte porque aún tiene dos hijos que cuidar.

Muerte de Mauro Menéndez: Aylín Mujica habla del fallecimiento de su hijo

Aylín Mujica habló con Verónica Bastos sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez a los 30 años de edad, que sucedió la noche del 16 de julio de 2026 en Barbados.

En parte de la entrevista mostrada en Hoy Día, se mostró el testimonio de la cubana en el que aún se cuestiona por qué la vida le arrebató a su hijo, si ella siempre puso como prioridad ser madre “antes que mujer”.

“Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera. Pero yo eh sido mamá por encima de ser mujer, para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mí carrera que en las parejas ¿Por qué si soy mamá? No entiendo”. Aylín Mujica, actriz.

Aylín Mujica también externó que suele preguntarse la elección de la vida hacia su hijo, siendo “un niño tan lindo, tan querido”.

La actriz cubana también compartió que incluso ha vivido varios momentos donde Mauro Menéndez se le ha manifestado desde que murió.

Aylín Mujica narra los primeros momentos tras saber de la muerte de su hijo

La actriz se sinceró sobre el fallecimiento de su hijo, pero también compartió su sentir cuando le avisaron que Mauro Menéndez había muerto y debía ir a Barbados, donde todo pasó.

Se sabe que Aylín Mujica estaba grabando Top Chef VIP en Bogotá, cuando la avisaron de la muerte de su hijo. Ante esto, tuvo que viajar haciendo una aparente escala en Panamá.

Fue ahí que la actriz vivió como si todo se hubiera detenido y solo era ella en el aeropuerto llorando tratando de entender lo que estaba pasando.

Mientras tanto estaba en el murmullo del aeropuerto, y con sus amigas al teléfono llorando por la noticia que les estaba compartiendo.