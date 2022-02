¿Quién es Pilar de León, la mujer que drogaba a Irma Serrano?

Pilar de León, supuesta sobrina de Irma Serrano ‘La Tigresa’, fue puesta en libertad luego de cinco años en prisión.

Familiares de Irma Serrano fueron quienes se encargaron de denunciar a Pilar de León, pues mantenía drogada a ‘La Tigresa’. Además, le quitó algunas propiedades.

Te contamos quién es Pilar de León y qué piensa la familia de Irma Serrano ante su liberación.

¿Quién es Pilar de León? Fue encarcelada por drogar a Irma Serrano

Fue en septiembre de 2016 que se dio a conocer el nombre de Pilar de León, pues se dijo que esta tenía drogada a Irma Serrano , además de haberla defraudado.

En palabras de Irma Serrano conocida como ‘La Tigresa, Pilar de León cuyo nombre completo es María del Pilar León Moguel, conoció a la famosa porque su abuela trabajaba para ella.

Y aunque fue en 2016 que Pilar de León fue detenida y llevada a proceso al penal de Santa Martha Acatitla, cuatro años atrás comenzó la lucha legal.

En dicho momento se aclaró que la exconvicta se hacía pasar por la sobrina de Irma Serrano, dejándola sin su teatro, propiedades en Chiapas y joyas.

Pilar de León e Irma Serrano. (Agencia México)

Se desconoce quiénes son los familiares y la historias detrás de Pilar de León, pues solo se tiene conocimiento de lo que hacía cuando estaba con Irma Serrano, supuestamente cuidándola.

¿Qué le robó Pilar de León a Irma Serrano?

Pilar de León salió de la cárcel luego de 5 años de estar en prisión bajo el cargo de administración fraudulenta sobre propiedades de Irma Serrano.

Según información que dio el sobrino de ‘La Tigresa’, Pilar de León no solo había drogado a Irma Serrano, sino que la hizo firmar papeles con ayuda de un notario que era su cuñado.

“Se quedó con el 99 por ciento del Teatro Fru Fru, casas en Chiapas, sacó joyas de Banamex y puso el testamento a su favor y el de sus familiares”. Luis Felipe el sobrino de Irma Serrano.

Por su parte, Irma Serrano declaró que Pilar de León, “me golpeaba en brazos y piernas, me cubría para que no se vieran, me encerraba en el cuarto”.

Pilar de León, supuesta sobrina de Irma Serrano. (Agencia México)

Familia de Irma Serrano habla sobre libertad de Pilar de León

Luis Felipe el sobrino de Irma Serrano, quien se encargó de la denuncia contra Pilar de León, aseguró temer por su familia y la de ‘La Tigresa’ ante la libertad de la exconvicta.

Puntualizó que en días anteriores delincuentes se quisieron meter a casa de la famosa, por lo que no descarta que haya sido tramado por Pilar de León.

Asimismo, dijo estar en busca de la razón por el que la denunciada por Irma Serrano quedó en libertad nueve meses antes de cumplir su condena.

Finalmente, subrayó que Irma Serrano siempre está en cuidado de alguien, además compartió que está molesta y tensa por la situación.

Irma Serrano, actriz. (Agencia México)

‘El Universal’, ‘Tv Notas’, ‘Radio Fórmula’.